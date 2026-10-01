Irak Başbakanı Zeydi: "Irak, bugün yeni bir dönemi başlatıyor"

Irak Başbakanı Ali Zeydi, "Egemenlik Günü" dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Irak bugün çatışmaların yaşandığı bir sahadan, kararlarını tamamen kendi veren ve topraklarını ve egemenliğini koruyan bir vatana dönüştüğü yeni bir dönemi başlatıyor" dedi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, "Egemenlik Günü" ve ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin Irak'taki görevlerinin sona ermesi dolayısıyla ulusa seslendi. Zeydi konuşmasında, "Irak bugün çatışmaların yaşandığı bir sahadan, kararlarını tamamen kendi veren ve topraklarını ve egemenliğini koruyan bir vatana dönüştüğü yeni bir dönemi başlatıyor" dedi.

Irak halkının yıllarca süren çatışmalar nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirten Zeydi, "Iraklılar yıllarca sabırlarının ağır bedelini ödedi. Ülkemizde silahların sayısı arttı ve Irak, vatandaşları için güvenli bir vatan olmak yerine başkalarının çatışma sahasına dönüştü" diye konuştu. Irak'ın Necef kentindeki dini mercinin ülke ve halkın savunulmasındaki kararlı tutumuna teşekkür eden Irak Başbakanı Zeydi, şehit ve gazilerin fedakarlıklarının unutulmayacağını söyledi. Zeydi, Irak ordusu, polisi, Terörle Mücadele Birimi, Haşdi Şabi, Peşmerge güçleri ve tüm silahlı kuvvetler ile güvenlik teşkilatlarının mensuplarını da anarak hepsine teşekkürlerini sundu.

"Silahlarınızın ve kadrolarınızın yeri devlet ve kurumlarıdır"

Silahlı güçleriyle Irak devletinin yanında yer alan ulusal güçlerin tutumunu da takdir eden Ali Zeydi, bu gruplara çağrıda bulunarak, "Vatan için mücadele edenlere sevgi mesajım şudur: Devletin dışında değil, merkezinde olun." ifadelerini kullandı.

Ali Zeydi, silahların ve savaşçıların devlet kurumları içerisinde yer alması gerektiğini belirterek, "Silahlarınızın ve kadrolarınızın yeri devlet ve kurumlarıdır. Tecrübeleriniz ve fedakarlıklarınız, tek bir ulusal doktrin, tek bir bayrak ve tek bir askeri ve güvenlik kararı çerçevesinde Irak'a hizmet eden ilave bir güç olsun" diye konuştu.

"Egemenliğin formülü, yabancı güçlerden arındırılmış Irak topraklarıdır"

Irak devletinin vatandaşlarını dışlamadığını, aksine onların imkan ve yeteneklerini hukuk ve anayasa çerçevesinde düzenlediğini belirten Zeydi, "Egemenliğin formülü, devletin elinde tek bir silah, yabancı güçlerden arındırılmış Irak toprakları ve herkesi temsil eden ulusal bir karardır" dedi.

"Irak'ın kaynaklarını koruyacağız"

Zeydi, Irak halkına seslenerek egemenliğin korunmasının ülkenin doğal kaynaklarının ve kamu mallarının korunmasını gerektirdiğini söyledi. Ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele etmeye ve devletin kaynaklarını geliştirmeye devam edeceklerini belirten Zeydi, "Emaneti koruyacağımıza ve tüm çabalarımızı bu değerli ülkeye hizmet etmeye adayacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.