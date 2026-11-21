Irak Devlet Bakanı Ağaoğlu, Dışişleri Bakanı Fidan tarafından Ankara'da kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Ankara'da kabul edildi. Bakanlık açıklamasında kabul duyuruldu, görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntü de paylaşıldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu'nu Ankara'da kabul etti" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?