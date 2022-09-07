Irak Federal Yüksek Mahkemesi, meclisi feshetmeyi reddetti - Son Dakika
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Irak Federal Yüksek Mahkemesi, meclisi feshetmeyi reddetti

07.09.2022 16:45
Irak Federal Yüksek Mahkemesi, meclisi feshetmeyi reddetti

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, meclisin feshedilmesi kararının mahkemenin yetkisi dahilinde olmadığını bildirerek, Sadr Grubu'nun meclisi feshetme talebini reddetti.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, meclisin feshedilmesi kararının mahkemenin yetkisi dahilinde olmadığını bildirerek, Sadr Grubu'nun meclisi feshetme talebini reddetti.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, meclisin feshedilmesi kararının mahkemenin yetkisi dahilinde olmadığı bildirilerek, meclisin feshedilmesi için yapılan başvurunun reddedildiği duyuruldu.

Mahkemenin kararının ardından başkent Bağdat'ta geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Yas ilan edilmişti

Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Yeşil Bölge'ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmıştı. Irak basınında yer alan haberlerde, Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişinin yaralandığı aktarılmıştı. Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden protestocu ve bütün güvenlik birimi teşkilatı mensupları için mecliste 3 günlük yas ilan edildiği duyurulmuştu. Şii din adamı Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu meclisin feshedilmesi için dava açmıştı. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Bağdat, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak Federal Yüksek Mahkemesi, meclisi feshetmeyi reddetti - Son Dakika

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