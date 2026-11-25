Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Başbakan Ali Zeydi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) sınır güvenliği ve petrol sahalarına ilişkin aldığı kararlara dayanak oluşturan anayasal yetkileri yorumladı; federal hükümetin sınır güvenliği, sınır kapıları, petrol ve doğal gaz faaliyetleri ile mali gelirler üzerindeki yetkilerini teyit etti.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülkede petrol kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki dört vilayette yer alan petrol sahalarının yönetiminin Irak Petrol Bakanlığı'na devredilmesini talep etmişti. Petrol sahalarının güvenliğinin artırılması, sınır kapılarının denetim altına alınması ve petrol sevkiyatının elektronik sistemler üzerinden izlenmesine dair talimatların ardından, Irak'taki en yüksek yargı organı olan Federal Yüksek Mahkeme, Zeydi'nin başvurusu üzerine hazırladığı 268/Federal/2026 sayılı kararı oylamaya sundu. Federal hükümet ile IKBY arasındaki yetki paylaşımının devletin birliğini ve egemenliğini zedelememesi gerektiğinin vurgulandığı karar, oy çokluğuyla kabul edildi.

Mahkeme kararında, federal hükümetin Irak'ın tüm uluslararası sınırlarını koruma ve güvenliğini sağlama yetkisine sahip olduğu belirtilerek, bu çerçevede IKBY sınırları içinde kalan bölgelerde de federal silahlı kuvvetlerin konuşlandırılabileceğine hükmedildi.

Ayrıca mahkeme, IKBY'deki bütün sınır kapılarında federal makamların denetim ve gözetim yetkisi bulunduğunu, gümrük işlemlerinin federal kurumlarla elektronik ortamda bağlantılı ulusal bir sistem aracılığıyla yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Petrol ve gelirler üzerindeki federal yetkiler

Kararda, petrol ve doğal gaz yönetiminin federal hükümet ile üretici bölgelerin yönetimleri tarafından ortaklaşa yürütülmesi gerektiği belirtilirken, Federal Petrol Bakanlığı ve ilgili denetim kurumlarının petrol sahaları, üretim, çıkarma, pazarlama ve ihracat faaliyetleri ile sözleşmeler üzerinde denetim ve inceleme yetkisinin olduğu ifade edildi.

Mahkeme, IKBY dahil Irak genelinde gümrük tarifelerinin belirlenmesinin, vergi ve harç gelirleri ile petrol dışı kamu gelirlerinin denetlenmesinin ve devlet hazinesine aktarılmasının federal hükümetin yetkileri arasında yer aldığını bildirdi.