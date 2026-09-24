Irak, Fransa'da bloke edilen 13 milyon doları geri alıp Maliye'ye aktardı

Irak, Fransa'daki bankalarda mahkeme kararları ile bloke edilen 13 milyon dolarlık devlet varlığını geri alarak, Maliye Bakanlığı hesaplarına aktardı.

Irak, yurt dışındaki devlet varlıklarının yeniden ülkeye kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fransa'daki bankalarda bulunan Irak'a ait bazı fonlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Irak Para İadesi Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Lami yaptığı açıklamada, Fransa'daki bankalarda mahkeme kararları ile bloke edilen 13 milyon dolarlık devlet varlığının uluslararası ve yerel ilgili kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içinde yürütülen takip ve işlemler sonucunda geri alındığını bildirdi. Lami, geri alınan paranın gerekli işlemlerin tamamlanmasının ve İsviçre Arap Bankası ile koordinasyonun ardından Maliye Bakanlığı hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Fransa'dan 13 milyon doların geri alınmasının, Irak'ın yurt dışındaki para ve varlıklarının takip edilerek ülkeye kazandırılması yönündeki çalışmalara yeni bir başarı daha eklediğini belirten Lami, devletin para ve varlıklarının geri alınarak genel hazineye aktarılması amacıyla ilgili kurumlarla çalışmaların ve koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.