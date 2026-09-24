Irak, Fransa'da bloke edilen 13 milyon doları geri alıp Maliye'ye aktardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak, Fransa'da bloke edilen 13 milyon doları geri alıp Maliye'ye aktardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak, Fransa'daki bankalarda bloke edilen 13 milyon dolarlık devlet varlığını geri alarak Maliye Bakanlığı hesaplarına aktardı. Para İadesi Fonu Başkanı Lami, paranın İsviçre Arap Bankası koordinasyonu sonrası hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Irak, Fransa'daki bankalarda mahkeme kararları ile bloke edilen 13 milyon dolarlık devlet varlığını geri alarak, Maliye Bakanlığı hesaplarına aktardı.

Irak, yurt dışındaki devlet varlıklarının yeniden ülkeye kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fransa'daki bankalarda bulunan Irak'a ait bazı fonlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Irak Para İadesi Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Lami yaptığı açıklamada, Fransa'daki bankalarda mahkeme kararları ile bloke edilen 13 milyon dolarlık devlet varlığının uluslararası ve yerel ilgili kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içinde yürütülen takip ve işlemler sonucunda geri alındığını bildirdi. Lami, geri alınan paranın gerekli işlemlerin tamamlanmasının ve İsviçre Arap Bankası ile koordinasyonun ardından Maliye Bakanlığı hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Fransa'dan 13 milyon doların geri alınmasının, Irak'ın yurt dışındaki para ve varlıklarının takip edilerek ülkeye kazandırılması yönündeki çalışmalara yeni bir başarı daha eklediğini belirten Lami, devletin para ve varlıklarının geri alınarak genel hazineye aktarılması amacıyla ilgili kurumlarla çalışmaların ve koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
Maliye BakanlığıDış PolitikaPolitikaEkonomiİsviçreMaliyeFransaFinansDünyaIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
Bomba patlamış gibi 10’a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
Bomba patlamış gibi! 10'a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
15:36
Montella kara kara düşünüyor Fransa maçı öncesi kritik eksikler
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler
15:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:20:27. #7.12#
SON DAKİKA: Irak, Fransa'da bloke edilen 13 milyon doları geri alıp Maliye'ye aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei