Irak'ın Nüfusu 46 Milyon 118 Bine Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Irak'ın Nüfusu 46 Milyon 118 Bine Ulaştı

Irak Planlama Bakanlığı, 2023'teki nüfus sayımında ülke nüfusunun 46 milyon 118 bin olduğunu açıkladı.

24.02.2025 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Planlama Bakanlığı, geçtiğimiz Kasım ayında yapılan nüfus sayımının nihai sonuçlarını açıklayarak, ülkenin nüfusunun 46 milyon 118 bine ulaştığını bildirdi.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in başkan olduğu 1987 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirilen kapsamlı nüfus sayımının nihai sonuçları açıklandı. Irak Planlama Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke nüfusunu 46 milyon 118 bine ulaştı. Açıklamada, Irak halkının yüzde 70,17'sinin şehirlerde, yüzde 29,83'ünün kırsalda yaşadığı aktarıldı.

Irak genelinde evlenme yaşı ortalamasının "22,24"

Yaş gruplarına göre yapılan dağılımın da yer aldığı açıklamada, nüfusun yüzde 11,16'sının 5 yaş altı, yüzde 24,74'ünün 5-14 yaş aralığında, yüzde 60,44'ünün 15-64 yaş aralığında ve yüzde 3,66'sının 65 yaş ve üzeri olduğu kaydedildi.

Irak genelinde evlenme yaşı ortalamasının "22,24" olarak belirtildiği açıklamada, erkekler için bu yaşın 24,06, kadınlar için ise 20,7 olduğu aktarıldı. Ülkedeki evli çiftlerin yaş ortalaması erkeklerde 23, kadınlarda ise 20 olarak açıklandı. Nüfusun evlilik durumuna göre dağılımının yer aldığı açıklamada, "Nüfusun yüzde 41,6'sı bekar, yüzde 54,01'i evli, yüzde 1,28'i boşanmış, yüzde 2,8'i dul ve 0,24'ü ayrı yaşamaktadır" denildi.

IKBY'de nüfusun yüzde 63,92'si 15-64 yaş aralığında

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) dair bilgilerin de yer aldığı açıklamada, şehir nüfusunun yüzde 84,57, kırsal nüfusun yüzde 15,43 olarak belirlendiği ifade edildi. Bölgedeki yaş aralığının da aktarıldığı açıklamada, yüzde 9,92'sinin 5 yaş altı, yüzde 21,76'sının 5-14 yaş aralığında, yüzde 63,92'sinin 15-64 yaş aralığında ve yüzde 4,4'ünün 65 yaş ve üzeri olduğu bildirildi.

IKBY'deki nüfusun evlilik durumuna göre dağılımı ise, "Nüfusun yüzde 41'i bekar, yüzde 55,83'ü evli, yüzde 0,66'sı boşanmış, yüzde 2,18'i dul ve 0,33'ü ayrı yaşamaktadır" denildi.

Açıklamaya göre, Irak genelinde ekonomik olarak aktif nüfus oranının, yüzde 41,61, IKBY'de ise yüzde 46,06 olduğu açıklandı. Kamu ve devlet sektöründe çalışanların oranı, Irak genelinde yüzde 38,25, IKBY'de yüzde 37,18 olarak belirlendi.

Nüfus sayımı 2 gün sürdü

Irak Planlama Bakanlığı İstatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurumu, nüfus sayımının 2 gün süreceğini belirterek görevlilerinin, verilerin eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanması için her evi 3 kez ziyaret edeceğini duyurmuştu. Ağırlıklı olarak Irak vatandaşlarının ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilişkin veri tabanı oluşturulacak nüfus sayımında 70 soru yer alırken, etnik köken mezhep bilgileri ise sorulmayacağı açıklanmıştı.

Son sayım 1997 yılında yapılmıştı

Irak genelinde Kürt Bölgesel Yönetimi hariç son genel nüfus sayımın 1997 yılında yapılmıştı. Toplam 15 ili kapsayan sayımda ülke nüfusu 22,33 milyon olarak açıklanmıştı. 20 Kasım'da başlayan nüfus sayımı 1987 yılından sonra ülkenin tümünü kapsayan ilk sayım oldu. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'ın Nüfusu 46 Milyon 118 Bine Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
13:29 SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
13:12 Kocaeli’de rehine krizi cinayetle bitti Alacak-verecek meselesinde kan aktı Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
20:16 İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı İşte kararın arka planı İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı! İşte kararın arka planı
20:16 AK Parti’de MYK’ya 9 yeni isim girdi AK Parti'de MYK'ya 9 yeni isim girdi
20:05 İYİ Parti’nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK’da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu İYİ Parti'nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 14:35:36. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'ın Nüfusu 46 Milyon 118 Bine Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.