Irak'ın Nüfusu 46 Milyon 118 Bine Ulaştı

Politika

Irak Planlama Bakanlığı, geçtiğimiz Kasım ayında yapılan nüfus sayımının nihai sonuçlarını açıklayarak, ülkenin nüfusunun 46 milyon 118 bine ulaştığını bildirdi.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in başkan olduğu 1987 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirilen kapsamlı nüfus sayımının nihai sonuçları açıklandı. Irak Planlama Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke nüfusunu 46 milyon 118 bine ulaştı. Açıklamada, Irak halkının yüzde 70,17'sinin şehirlerde, yüzde 29,83'ünün kırsalda yaşadığı aktarıldı.

Irak genelinde evlenme yaşı ortalamasının "22,24"

Yaş gruplarına göre yapılan dağılımın da yer aldığı açıklamada, nüfusun yüzde 11,16'sının 5 yaş altı, yüzde 24,74'ünün 5-14 yaş aralığında, yüzde 60,44'ünün 15-64 yaş aralığında ve yüzde 3,66'sının 65 yaş ve üzeri olduğu kaydedildi.

Irak genelinde evlenme yaşı ortalamasının "22,24" olarak belirtildiği açıklamada, erkekler için bu yaşın 24,06, kadınlar için ise 20,7 olduğu aktarıldı. Ülkedeki evli çiftlerin yaş ortalaması erkeklerde 23, kadınlarda ise 20 olarak açıklandı. Nüfusun evlilik durumuna göre dağılımının yer aldığı açıklamada, "Nüfusun yüzde 41,6'sı bekar, yüzde 54,01'i evli, yüzde 1,28'i boşanmış, yüzde 2,8'i dul ve 0,24'ü ayrı yaşamaktadır" denildi.

IKBY'de nüfusun yüzde 63,92'si 15-64 yaş aralığında

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) dair bilgilerin de yer aldığı açıklamada, şehir nüfusunun yüzde 84,57, kırsal nüfusun yüzde 15,43 olarak belirlendiği ifade edildi. Bölgedeki yaş aralığının da aktarıldığı açıklamada, yüzde 9,92'sinin 5 yaş altı, yüzde 21,76'sının 5-14 yaş aralığında, yüzde 63,92'sinin 15-64 yaş aralığında ve yüzde 4,4'ünün 65 yaş ve üzeri olduğu bildirildi.

IKBY'deki nüfusun evlilik durumuna göre dağılımı ise, "Nüfusun yüzde 41'i bekar, yüzde 55,83'ü evli, yüzde 0,66'sı boşanmış, yüzde 2,18'i dul ve 0,33'ü ayrı yaşamaktadır" denildi.

Açıklamaya göre, Irak genelinde ekonomik olarak aktif nüfus oranının, yüzde 41,61, IKBY'de ise yüzde 46,06 olduğu açıklandı. Kamu ve devlet sektöründe çalışanların oranı, Irak genelinde yüzde 38,25, IKBY'de yüzde 37,18 olarak belirlendi.

Nüfus sayımı 2 gün sürdü

Irak Planlama Bakanlığı İstatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurumu, nüfus sayımının 2 gün süreceğini belirterek görevlilerinin, verilerin eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanması için her evi 3 kez ziyaret edeceğini duyurmuştu. Ağırlıklı olarak Irak vatandaşlarının ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilişkin veri tabanı oluşturulacak nüfus sayımında 70 soru yer alırken, etnik köken mezhep bilgileri ise sorulmayacağı açıklanmıştı.

Son sayım 1997 yılında yapılmıştı

Irak genelinde Kürt Bölgesel Yönetimi hariç son genel nüfus sayımın 1997 yılında yapılmıştı. Toplam 15 ili kapsayan sayımda ülke nüfusu 22,33 milyon olarak açıklanmıştı. 20 Kasım'da başlayan nüfus sayımı 1987 yılından sonra ülkenin tümünü kapsayan ilk sayım oldu. - BAĞDAT