Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ertelenen genel seçimlerin tarihi açıklandı

İsrail ordusu ile Hapishaneler İdaresi arasında Gazze'de alıkonulan Filistinli esirlerin tutulacakları yerlerle ilgili anlaşmazlık yaşandı

İsrail ordusu ile Hapishaneler İdaresi arasında Gazze'de alıkonulan Filistinli esirlerin tutulacakları yerlerle ilgili anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi. İsrail ordusu, Hapishaneler İdaresine gönderdiği mektupta, Gazze'de alıkonulan Hamas ve İslami Cihad mensuplarının yoğun güvenlikli tutukevlerine nakledilmesini istedi. Ancak Hapishaneler İdaresi, hapishanelerde yer olmadığı gerekçesiyle bu talebi geri çevirdi. Bu nedenle İsrail ordusu, Filistinlileri geçici gözaltı merkezlerinde tutmak zorunda kaldı. İsrail ordusu ayrıca, uygun eğitime sahip olmayan askeri polislerin Hamas'ın seçkin unsurlarını korumasını eleştirdi ve Hapishaneler İdaresini sorumluluktan kaçmakla suçladı. Hapishanelerdeki yer sıkıntısının Batı Şeria'da da kendisini gösterdiği ve İsrail ordusunun artık gözaltına alacağı kişileri tehlike derecelerine göre seçmeye başladığı belirtildi.