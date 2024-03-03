Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ertelenen genel seçimlerin tarihi açıklandı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 2 yıldır ertelenen genel seçimlerin 10 Haziran'da yapılacağı duyuruldu.
Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 2 yıldır siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ertelenen genel seçimlerin tarihi netleşti. IKBY Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin genel seçimlerin 10 Haziran'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladığı belirtildi.
IKBY'nin 111 sandalyeli parlamentosunda Türkmen ve Hıristiyanlar için ayrılan 11 sandalyenin Irak Federal Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından parlamentodaki milletvekili sayısı 100'e düşmüştü. IKBY'de 2018'de yapılan seçimleri Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45 sandalye ile birinci sırada, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21 sandalye ile 2'inci sırada ve Goran (Değişim) Hareketi ise 12 sandalye ile 3. sırada tamamlamıştı. - ERBİL
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AK Parti adayı Mehmet Öntürk, Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklama yaptı. Deprem konutlarının altyapısı için proje yürüttüklerini belirten Öntürk, şehre uygun altyapı, asfalt ve taş çalışmaları yapacaklarını söyledi. Ayrıca, EXPO Kisecik Fuar Alanı'nın kullanımı ve çiftçilere yönelik üretim planları hakkında bilgi verdi.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Sultangazi'deki bir programda yaptığı konuşmada, İstanbul'un en büyük sorununun hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı olduğunu belirtti. Aydın, ayrıca trafik sorununa da değinerek, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun devam ettiğini ifade etti. İstanbul'un nüfusunu azaltmak için projeler geliştireceklerini ve sığınmacılarla ilgili gerçekçi adımlar atacaklarını da sözlerine ekledi.
İsrail ordusu ile Hapishaneler İdaresi arasında Gazze'de alıkonulan Filistinli esirlerin tutulacakları yerlerle ilgili anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi. İsrail ordusu, Hapishaneler İdaresine gönderdiği mektupta, Gazze'de alıkonulan Hamas ve İslami Cihad mensuplarının yoğun güvenlikli tutukevlerine nakledilmesini istedi. Ancak Hapishaneler İdaresi, hapishanelerde yer olmadığı gerekçesiyle bu talebi geri çevirdi. Bu nedenle İsrail ordusu, Filistinlileri geçici gözaltı merkezlerinde tutmak zorunda kaldı. İsrail ordusu ayrıca, uygun eğitime sahip olmayan askeri polislerin Hamas'ın seçkin unsurlarını korumasını eleştirdi ve Hapishaneler İdaresini sorumluluktan kaçmakla suçladı. Hapishanelerdeki yer sıkıntısının Batı Şeria'da da kendisini gösterdiği ve İsrail ordusunun artık gözaltına alacağı kişileri tehlike derecelerine göre seçmeye başladığı belirtildi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütlerinin siyasi partileriyle iş yapılamayacağını belirterek, seçim işbirliği yapanları millete, devlete, vatana ve şehitlere ihanetle suçladı. Destici ayrıca, Gazze'deki insanlık suçunu kınadı, sokak köpekleri sorununu çözeceklerini ve kayyum uygulamasının devam etmesi gerektiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde, Afrika ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bingöl'de düzenlenen Halk Buluşması'na katıldı. Bakırhan, belediyenin toplu taşıma hizmeti eksikliği ve Karayazı Belediyesi'nin başarılı çalışmaları hakkında konuştu. Ayrıca, Bingöl'ün deprem riskine dikkat çekerek önlem alınması çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Bulut, bilimsel yaklaşım ve işbirliğiyle Kırklareli'ni örnek bir kent haline dönüştürmek istediklerini belirtti. Hazırladıkları projelerle kenti yeniden tasarlayacaklarını ve baştan inşa edeceklerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla programı kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyüme, ihracat ve turizmdeki başarılarından bahsederek, piyasa gerçeklerinden kopuk fiyat artışlarıyla mücadele edeceklerini belirtti. Ayrıca, seçim sonuçlarıyla ülkenin güven ve istikrarının korunduğunu vurguladı ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak deprem hazırlıklarının hızlandırılacağını söyledi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 1918'de Kafkas İslam Ordusu'nun başına geçerek Bakü'yü kurtaran, Cumhuriyet döneminde ise kurduğu fabrikalarla Türk savunma sanayisinin öncüleri arasında yer alan Nuri Paşa'nın (Killigil) vefatının 75. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin büyüme oranını ve milli gelirini açıkladı. Ayrıca turizm sektöründeki hedeflerini ve ekonomik istikrarı vurguladı. Erdoğan, yerel ve merkezi yönetimlerin işbirliğiyle Türkiye'nin yüzyılını inşa edebileceğini belirtti.
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