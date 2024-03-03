Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ertelenen genel seçimlerin tarihi açıklandı - Son Dakika
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Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ertelenen genel seçimlerin tarihi açıklandı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 2 yıldır ertelenen genel seçimlerin 10 Haziran'da yapılacağı duyuruldu. IKBY Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin genel seçimlerin 10 Haziran'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladığı belirtildi.

03.03.2024 19:23  Güncelleme: 19:26
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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 2 yıldır ertelenen genel seçimlerin 10 Haziran'da yapılacağı duyuruldu.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 2 yıldır siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ertelenen genel seçimlerin tarihi netleşti. IKBY Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin genel seçimlerin 10 Haziran'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladığı belirtildi.

IKBY'nin 111 sandalyeli parlamentosunda Türkmen ve Hıristiyanlar için ayrılan 11 sandalyenin Irak Federal Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından parlamentodaki milletvekili sayısı 100'e düşmüştü. IKBY'de 2018'de yapılan seçimleri Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45 sandalye ile birinci sırada, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21 sandalye ile 2'inci sırada ve Goran (Değişim) Hareketi ise 12 sandalye ile 3. sırada tamamlamıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Neçirvan Barzani, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ertelenen genel seçimlerin tarihi açıklandı - Son Dakika

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