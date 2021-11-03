Irak, Kuveyt'e 490 milyon dolar ödedi - Son Dakika

Irak'ın, 1990 yılında savaş açarak işgal ettiği Kuveyt'e verdiği zarar sebebiyle ödediği savaş tazminatı kapsamında, Kuveyt'e 490 milyon dolar ödediği belirtildi.

Irak'ın Kuveyt Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın 1991 yılından bu yana Kuveyt'e ödemekte olduğu savaş tazminatı kapsamında, 26 Ekim'de 490 milyon dolar tazminat ödediği kaydedildi. Irak'ın geriye kalan tazminatı gelecek yıl ödemeye çalışacağını belirten açıklamada, geriye kalan yaklaşık 629 milyon doları tazminatın ödenmesi ardından, Irak'ın komşu ülke Kuveyt ile olan diğer dosyaların kapatılması için çalışacağı vurgulandı.

Irak, 1990'da Kuveyt'i işgal etmesi ardından, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmıştı.

Kuveyt'in kurtarılması ardından Birleşmiş Milletler (BM) 1991'de, Irak'ın Kuveyt'e 52,4 milyar dolar savaş tazminatı ödemesine karar vermişti. - ERBİL