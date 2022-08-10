Irak Meclisi'nde yaklaşık 2 haftadır eylemler devam ederken, Sadr Grubu Şii lideri Mukteda Sadr sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Irak Meclisi'nin gelecek hafta sonuna kadar feshedilmesini istedi. Sadr açıklamasında, "Bazı kimseler Irak Meclisi'nin feshedilmesi için meclisin oturum yapmasını gerektiğini söyleyebilir ancak mecliste yolsuzluğa devam eden gruplar, halkın meclisi feshetmek talebine razı olmayacaklar. Bu yüzden meclisin feshedilmesi bunula sınırlı değildir" dedi.

Kaynak: İHA

Berhem Salih, Mukteda Sadr, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Mukteda Sadr, Irak Meclisi'nin feshedilmesi ve erken seçim çağrısını yineledi - Son Dakika

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