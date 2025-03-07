Irak, Suriye Sınırında Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Irak Sınır Muhafızları Komutanlığı, Suriye güvenlik güçleri ile devrik lider Beşar Esad'a bağlı silahlı gruplar arasında çıkan şiddetli çatışmalar nedeniyle Irak-Suriye sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdığını duyurdu.

Irak, Suriye'de yaşanan çatışmaların ardından harekete geçti. Irak Sınır Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye güvenlik güçleri ile devrik lider Beşar Esad'a bağlı silahlı gruplar arasında çıkan şiddetli çatışmalar nedeniyle Irak-Suriye sınır hattında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Açıklamada, "Irak'ın güvenliği ve toprak bütünlüğünü koruma çabaları çerçevesinde sınır hattında yoğun bir şekilde konuşlanma ve hem gece hem gündüz devriyeleri sürdürülüyor. Bu çerçevede gelişmiş sınır tahkimat sistemleri ve yüksek savaş hazırlığı sağlanmıştır" denildi. Açıklamada, Irak-Suriye sınırının Rabia'dan Velid'e kadar uzanan bölümünde herhangi bir sızma girişimi veya tehdit olmadığının altı çizildi.

Öte yandan, Suriye sınırındaki Anbar vilayetinin batısındaki Kaim Kaymakamı Turki Muhammed Halef, sınırdaki güvenlik durumunun tamamen kontrol altında ve istikrarlı olduğunu belirtti. Halef yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, çeşitli birlikleriyle sınır hattı boyunca konuşlanmaya devam ediyor. Sızma girişimleri veya tehditlere karşı sıkı güvenlik standartlarına göre hazırlanan bir önlem planı uygulamada" ifadelerini kullandı. - ERBİL