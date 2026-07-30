Irak: Suudi Saldırı İddialarına Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak: Suudi Saldırı İddialarına Yanıt

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak, Suudi Arabistan saldırı iddialarına kanıt bulunmadığını açıkladı, egemenliğine saygı vurguladı.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Sabah Numan, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiğine dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Sabah Numan, Suudi Arabistan'ın Irak'tan kendi topraklarına saldırılar düzenlendiğine dair yaptığı açıklamalarına ilişkin Irak basınına konuştu. Numan, güvenlik kurumlarının karşı taraftan gelebilecek muhtemel saldırıları önlemek ve Irak'ın egemenliğini korumak amacıyla kapsamlı bir güvenlik planı hazırladığını ifade etti.

Saldırıların Irak içinden gerçekleştirildiği yönündeki iddialara ilişkin somut delil sunulmasını isteyen Numan, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiğine dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığını belirterek, "Şu ana kadar hiçbir taraf bu iddiaları doğrulayan herhangi bir kanıt ortaya koymadı" dedi.

Hükümetin ülke içindeki bireysel ve yasa dışı girişimlere izin vermeyeceğini vurgulayan Numan, aynı zamanda Irak'ın egemenliğini ihlal edecek sınır ötesi müdahaleleri de kabul etmeyeceklerini ifade etti. Resmi güvenlik güçlerinin güvenlikten tek sorumlu kurum olduğunu vurgulayan Numan, devlet denetimi dışında hiçbir silahlı yapıya izin verilmeyeceğini kaydetti.

Irak Başbakan Ali Zeydi'nin Haşdi Şabi Karargahı'nı ziyaret ederek farklı illerde teşkilat mensuplarına yönelik saldırılar hakkında ayrıntılı bilgi aldığını belirten Numan, bu ziyaretin Haşdi Şabi'nin ulusal savunma sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterdiğini söyledi.

Numan, Başbakan Zeydi'nin saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlanması ve yaralıların tedavisinin eksiksiz karşılanması talimatı verdiğini, gerekli görülmesi halinde yaralıların yurt dışında tedavi edilmesinin de sağlanacağını aktardı.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Güvenlik, Politika, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak: Suudi Saldırı İddialarına Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

16:09
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor Annenin feryadı yürek dağladı
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:23:52. #7.12#
SON DAKİKA: Irak: Suudi Saldırı İddialarına Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.