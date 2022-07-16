Irak'ta Koordinasyon Grubu'ndan Meclise toplanma çağırısı - Son Dakika
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Irak'ta Koordinasyon Grubu'ndan Meclise toplanma çağırısı

16.07.2022 10:44
Irak'ta Koordinasyon Grubu'ndan Meclise toplanma çağırısı

Irak'ta seçimlerin galibi Şii Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr'ın geçtiğimiz ay siyasi süreçten çekilmesinin ardından tüm Şii tarafların bir araya geldiği Koordinasyon Grubu, cumhurbaşkanını seçmek üzere Meclisi toplanmaya çağırdı.

Irak'ta seçimlerin galibi Şii Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr'ın geçtiğimiz ay siyasi süreçten çekilmesinin ardından tüm Şii tarafların bir araya geldiği Koordinasyon Grubu, cumhurbaşkanını seçmek üzere Meclisi toplanmaya çağırdı.

Irak'ta yapılan erken genel seçimlerin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulma sürecini erteleyen cumhurbaşkanlığı seçimindeki kriz devam ediyor. Irak'ta Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu dışında bütün Şii tarafları çatısı altında toplayan Koordinasyon Grubu tarafından cumhurbaşkanlığı krizine yönelik bildiri yayımlandı. Bildiride Meclise cumhurbaşkanını seçmek üzere bu hafta içinde toplanma çağrısı yapıldı. Kürt siyasi taraflar da cumhurbaşkanı makamı için diyaloğu yoğunlaştırmaya ve adaylık için uzlaşmaya davet edilirken, hükümet kurma sürecinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Sadr geçtiğimiz ay siyasetten çekilmişti

Şii Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr, Meclis'e giren Sadr Grubu milletvekillerinin istifasının ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr, siyasi krizin aşılması ve hükümetin kurulabilmesi için böyle bir karar aldığını belirtirken, ülkedeki belirsizlik daha da derinleşti. Sadr'ın çekilmesinin ardından arena, büyük ölçüde İran'a yakın Şii oluşumlara kaldı ve Sadr Grubu dışında tüm Şii taraflar "Koordinasyon Grubu" adıyla kurulan blok altında toplandı.

Sadr, dün başkent Bağdat'ta yüz binlerce kişinin katılımıyla kılınan Cuma namazının ardından yaptığı çağrıda ülkedeki tüm silahlı grupların dağıtılmasını istemişti. Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin başbakanlık adaylığına karşı çıkan Sadr, daha önce başbakanlık koltuğuna oturan isimlerin tekrar gündeme gelmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanlığı krizi

Öte yandan, Irak'ta Ekim ayından yapılan seçimin galibi Şii lider Mukteda e-Sadr'a bağlı Sadr Grubu olmuştu. Grup, Şubat ayında ise hükümet kurma müzakerelerini dondurma ve Meclisteki cumhurbaşkanlığı seçimini boykot etme kararı almıştı. - BAĞDAT

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Kaynak: İHA

Mukteda Sadr, Bağdat, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'ta Koordinasyon Grubu'ndan Meclise toplanma çağırısı - Son Dakika

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