Irak'ta Silah Teslimi İçin Son Tarih 30 Eylül - Son Dakika
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Irak'ta Silah Teslimi İçin Son Tarih 30 Eylül

29.06.2026 15:33
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Irak Hükümeti, silahların 30 Eylül'e kadar teslim edilmesi gerektiğini duyurdu.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, ülkedeki silahlı gruplara çağrı yaparak, silahların teslim edilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu ve bu tarihten sonra devlete teslim edilmeyen tüm silahların "yasa dışı" statüsünde sayılacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülkedeki silahlı grupların silahsızlandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, bugün yaptığı açıklamada ülkedeki silahlı gruplara çağrı yaptı. Haydar el-Abudi, silahların teslim edilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu belirtti. El-Abudi, belirlenen sürenin dolmasının ardından teslim edilmeyen tüm silahların "düzensiz ve yasa dışı" olarak kabul edileceğini vurguladı.

Öte yandan bazı silahlı gruplar, hükümetin silahların devlet kontrolüne alınmasına yönelik atılan adımlarının yalnızca "kontrolsüz silahları" kapsadığını ileri sürerek, "direniş silahlarının" söz konusu kararı içinde alınmaması gerektiğini savunuyor. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Irak'ta Silah Teslimi İçin Son Tarih 30 Eylül - Son Dakika

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