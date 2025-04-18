Irak ve Suriye Liderleri İlk Görüşmeyi Katar'da Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Irak ve Suriye Liderleri İlk Görüşmeyi Katar'da Yaptı

Irak Başbakanı Sudani ve Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, güvenlik ve iş birliği konularında görüştü.

18.04.2025 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ilk görüşmelerini Katar'da gerçekleştirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ilk görüşmelerini Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdi. Katar'ın aracılık ettiği görüşmede Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani de hazır bulundu. Suriye ve Irak'ın güvenlik ve istikrarının, bölgenin güvenliğinin temel taşı olduğunu vurgulanan görüşmede ayrıca, ortak sınır güvenliği konusu ele alınırken ortak tehditlerle mücadele amacıyla iki ülkenin ilgili makamları arasında saha ve istihbarat koordinasyonunun artırılması konusunda mutabakata varıldı. Ekonomik olarak ticari ilişkilerin etkinleştirilmesi, sınır kapılarından mal ve kişilerin geçişinin kolaylaştırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve enerji, ulaştırma ve altyapı alanlarında iş birliğinin arttırılması gibi her iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edecek mekanizmalar üzerinde duruldu.

Terörle mücadele vurgusu

Dün gerçekleştirilen görüşmede konuşan Sudani, kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması ve Suriye'deki sosyal, dini ve ulusal çeşitliliğin korunması çağrısında bulundu. Sudani ayrıca, yeni Suriye hükümetinin terör örgütü DEAŞ ile mücadelede daha ciddi adımlar atmasının önemini vurguladı. Sudani, bu konularda atılacak ilerlemenin Bağdat ile Şam arasındaki ilişkilerin gelişmesine de yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi. Sudani ve eş-Şara, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve her türlü dış müdahalenin reddedilmesi konusunda mutabık kaldı.

Eş-Şara ise Arap ülkeleri arasındaki kardeşlik ve iş birliği bağlarını güçlendirme yönündeki samimi kararlılığı yansıtan bu kardeşlik toplantısını katkısı nedeniyle Katar'a ve Katar Emirine teşekkür ettiği konuşmasında, bu toplantının karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dengeli ilişkiler kurma yolunda önemli bir adım teşkil ettiğini kaydetti. Suriye tarafından yapılan resmi açıklamada ise, toplantının mevcut zorluklarla mücadele etmek ve bölge halkları için güvenlik ve istikrar sağlamak üzere ortak Arap eylemini güçlendirmeye yönelik yeni bir başlangıcı temsil ettiği aktarıldı.

Sudani ve eş-Şara arasındaki ilk görüşme 17 Mayıs'ta Bağdat'ta yapılması beklenen Arap Zirvesi öncesinde önem taşıyor. - DOHA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Suriye, Terör, Katar, Dünya, Şara, Irak, doha, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak ve Suriye Liderleri İlk Görüşmeyi Katar'da Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

22:13 Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız
21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 22:48:01. #7.13#
SON DAKİKA: Irak ve Suriye Liderleri İlk Görüşmeyi Katar'da Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement