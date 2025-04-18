Irak ve Suriye Liderleri İlk Görüşmeyi Katar'da Yaptı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ilk görüşmelerini Katar'da gerçekleştirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ilk görüşmelerini Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdi. Katar'ın aracılık ettiği görüşmede Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani de hazır bulundu. Suriye ve Irak'ın güvenlik ve istikrarının, bölgenin güvenliğinin temel taşı olduğunu vurgulanan görüşmede ayrıca, ortak sınır güvenliği konusu ele alınırken ortak tehditlerle mücadele amacıyla iki ülkenin ilgili makamları arasında saha ve istihbarat koordinasyonunun artırılması konusunda mutabakata varıldı. Ekonomik olarak ticari ilişkilerin etkinleştirilmesi, sınır kapılarından mal ve kişilerin geçişinin kolaylaştırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve enerji, ulaştırma ve altyapı alanlarında iş birliğinin arttırılması gibi her iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edecek mekanizmalar üzerinde duruldu.

Terörle mücadele vurgusu

Dün gerçekleştirilen görüşmede konuşan Sudani, kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması ve Suriye'deki sosyal, dini ve ulusal çeşitliliğin korunması çağrısında bulundu. Sudani ayrıca, yeni Suriye hükümetinin terör örgütü DEAŞ ile mücadelede daha ciddi adımlar atmasının önemini vurguladı. Sudani, bu konularda atılacak ilerlemenin Bağdat ile Şam arasındaki ilişkilerin gelişmesine de yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi. Sudani ve eş-Şara, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve her türlü dış müdahalenin reddedilmesi konusunda mutabık kaldı.

Eş-Şara ise Arap ülkeleri arasındaki kardeşlik ve iş birliği bağlarını güçlendirme yönündeki samimi kararlılığı yansıtan bu kardeşlik toplantısını katkısı nedeniyle Katar'a ve Katar Emirine teşekkür ettiği konuşmasında, bu toplantının karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dengeli ilişkiler kurma yolunda önemli bir adım teşkil ettiğini kaydetti. Suriye tarafından yapılan resmi açıklamada ise, toplantının mevcut zorluklarla mücadele etmek ve bölge halkları için güvenlik ve istikrar sağlamak üzere ortak Arap eylemini güçlendirmeye yönelik yeni bir başlangıcı temsil ettiği aktarıldı.

Sudani ve eş-Şara arasındaki ilk görüşme 17 Mayıs'ta Bağdat'ta yapılması beklenen Arap Zirvesi öncesinde önem taşıyor. - DOHA