İran, ABD'den Hürmüz Ablukasının Kaldırılabileceği Sinyalleri Aldı

21.04.2026 23:11
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD'den Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılabileceğine yönelik sinyaller aldıklarını söyledi. İravani ABD'nin New York kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ablukanın kaldırılması halinde taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilebileceğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Pakistan'a planlanan ziyaretinin askıya alınmasına yönelik bir soru alan İravani, bu durumdan haberdar olmadığını kaydetti. Daimi Temsilci cevabında ayrıca, İran'ın müzakerelerin devam etmesi için Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının kaldırılmasını şart koştuğunun yeniden altını çizdi. İravani, ABD siyasi bir çözüm ya da savaş istiyorsa, İran'ın iki duruma karşı da hazırlıklı olduğunu söyledi. - NEW YORK

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

