İran-ABD Görüşmeleri Durdu, Trump'ın Tehditleri Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran-ABD Görüşmeleri Durdu, Trump'ın Tehditleri Etkili Oldu

21.06.2026 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'deki ABD-İran görüşmeleri, Trump'ın tehditleri sonrası durdu. Yeniden masaya dönme çabaları sürüyor.

İranlı kaynaklar, İsviçre'de düzenlenen ABD-İran görüşmelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ardından durduğunu öne sürdü.

İranlı kaynaklar, İsviçre'de Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin durdurulduğunu öne sürdü. ABD merkezli CNN International'a açıklama yapan kaynaklar, söz konusu gelişmenin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ardından yaşandığını iddia etti. Öte yandan duraksamaya rağmen görüşmelerin henüz sonlanmadığı ve diplomatik tarafların masaya geri dönmesi için kapalı kapılar ardında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Katar merkezli Al Jazeera, İran heyetinin sürece ilişkin şikayetlerini Katar heyetine ilettiğini ve yetkililerin bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü iddia etti.

Trump, İran'ı tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'deki görüşmeler sırasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran yönetimine yönelik sert tehditlerde bulunmuştu. Trump, Hizbullah'a atıfta bulunarak, "İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta daha da sert" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, İran ile müzakerelerde bir anlaşmaya varılamaması durumunda gerekirse ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirebileceğini söylemişti. Trump, böyle bir durumda ABD'nin bölgenin "koruyucusu" olacağını ve Orta Doğu bölgesinde petrolden elde edilen gelirlerin yüzde 20'sine sahip olabileceğini savunmuştu. ABD Başkanı ayrıca, İranlı yetkililere Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmaları halinde "artık bir ülkeleri olmayacağı" tehdidinde bulunmuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise söz konusu tehditler sonrasında yaptığı açıklamada, "Eğer tehditleri bir sonuç veriyor olsaydı bugün bu çaresizliğe düşmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar mı? Biz Amerikalıların tehditlerini dikkate almıyoruz" demişti. - BURGENSTOCK

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsviçre, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran-ABD Görüşmeleri Durdu, Trump'ın Tehditleri Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Montella veda konuşması yaptı mı Kerem Aktürkoğlu yanıtladı Montella veda konuşması yaptı mı? Kerem Aktürkoğlu yanıtladı
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’den “İki dekanı görevden aldı“ iddialarına yanıt Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'den "İki dekanı görevden aldı" iddialarına yanıt
Bir istediler, üçüz bebek sahibi oldular: Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinledik Bir istediler, üçüz bebek sahibi oldular: Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinledik
Ronaldinho futbola geri dönüyor Eski Başakşehirli yıldızla takım arkadaşı olacak Ronaldinho futbola geri dönüyor! Eski Başakşehirli yıldızla takım arkadaşı olacak
Gözler yeni haftada İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
İstanbul’un göbeğindeki plajda füze alarmı Bölge giriş çıkışa kapatıldı İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

22:52
Archie Brown’a 16 milyonluk teklif Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı
Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı
22:51
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’den net yanıt
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt
22:41
Cengiz Ünder’e sevindirici haber
Cengiz Ünder'e sevindirici haber
21:53
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
21:12
Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak
Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 23:19:09. #7.13#
SON DAKİKA: İran-ABD Görüşmeleri Durdu, Trump'ın Tehditleri Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.