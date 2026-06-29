İran, ABD ile Anlaşmayı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ile Anlaşmayı Kutladı

29.06.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ile yapılan mutabakatla 6 milyar dolarlık kaynağını serbest bırakacak.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının petrol ve petrokimya yaptırımlarını kaldırdığını belirterek, "Yapılan planlamalar doğrultusunda, Katar'da bulunan İran'a ait toplam 12 milyar dolarlık kaynağın 6 milyar doları serbest bırakılarak ülkeye geri getirilecek" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kum şehrini ziyaret ederek, Büyük Taklit Mercii Şebiri Zencani ile görüştü. Pezeşkiyan, görüşmede son aylarda yaşanan gelişme ve olaylara değinerek, İran halkının baskı ve tehditler karşısındaki direnişine vurgu yaptı. Pezeşkiyan, "Halk, silahlı kuvvetler ve hükümet, son savaşta birlikte hareket ederek ülkeyi korudu ve düşmanların hedeflerine ulaşmasına izin vermedi" dedi.

ABD ve İsrail'in ülkede istikrarsızlık oluşturmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Onların hesaplaması, ekonomik baskı oluşturup iç şartları bozarak İran'ın çöküşe sürükleneceği yönündeydi. Ancak halkın ülkesine sahip çıkması ve desteği bu hesapları boşa çıkardı. Yüce Allah da İran milletinin yardımcısı oldu" diye konuştu.

ABD ile yapılan anlaşmaya değinen Mesud Pezeşkiyan, "Bu anlaşma İran halkı için büyük bir zaferdir. Bu çerçevede petrol ve petrokimya yaptırımları kaldırılmıştır. Hükümet de yeniden inşa sürecini takip ederken, halkın geçimini desteklemeye yönelik programları gündemine almıştır. Alışveriş kartı kredilerinin artırılması da bu adımlardan biridir" ifadelerini kullandı.

İran'a ait dondurulmuş varlıkların bir bölümünün serbest bırakıldığını duyuran İranlı lider, "Yapılan planlamalar doğrultusunda, Katar'da bulunan İran'a ait toplam 12 milyar dolarlık kaynağın 6 milyar doları serbest bırakılarak ülkeye geri getirilecek. Bu kaynakların geri kalan bölümünün ülkeye kazandırılması için de gerekli girişimler sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

İran'ın nükleer faaliyetler konusundaki temel tutumuna ilişkin de konuşan Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah üretme niyetinde olmadığının daha önce liderlik tarafından açıkça ifade edildiğini belirterek, bu tutumun sürdürdüğünü vurguladı. İran'ın uluslararası topluma, faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları doğrultusunda ve açıklanan politikalar çerçevesinde yürütüleceğine dair güvence verdiği kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Mesud Pezeşkiyan, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Katar, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, ABD ile Anlaşmayı Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:20:08. #.0.5#
SON DAKİKA: İran, ABD ile Anlaşmayı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.