İran, ABD ile Görüşme Planı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ile Görüşme Planı Yok

15.07.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ile görüşmeye dair bir planları olmadığını ve savunmaya odaklandıklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin ABD ile görüşmeye yönelik herhangi bir planı bulunmadığını ve yalnızca ülke savunmasına odaklandığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin mevcut şartlar altında ABD ile görüşmeye yönelik herhangi bir planı bulunmadığını ve yalnızca ülkenin savunmasına odaklandığını belirtti.

Bekayi, ABD'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde İran'ın da aynı şekilde hareket edeceğini vurgulayarak, "Taahhütlerimiz yalnızca karşı tarafın da yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece geçerliliğini korur" dedi.

ABD'nin mutabakat zaptı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine İran'ın da taahhütlerini uygulamayı bıraktığını söyleyen Bekayi, "Karşı taraf yükümlülüklerini ihlal ettikten sonra, biz de yerine getirmemiz gereken alanlardaki taahhütlerimizi uygulamaktan kaçındık" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Politika, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, ABD ile Görüşme Planı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Motor arızalı“ dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL’ye yapıldı "Motor arızalı" dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL'ye yapıldı
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon
Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı
Siverek’te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti Siverek'te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

20:19
Ankara Millet Bahçesi’nde 15 Temmuz töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Ankara Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
19:06
Trendyol Süper Lig’de 1. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı
18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 21:05:19. #7.13#
SON DAKİKA: İran, ABD ile Görüşme Planı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.