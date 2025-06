İran: ABD Müdahil Olursa Tüm Gücümüzle Karşılık Veririz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına doğrudan müdahil olması durumunda İran'ın tüm gücüyle karşılık vereceğini söyleyerek, "Askeri yetkililerimiz tüm seçenekleri masada tutmakta ve gerekli hazırlıkları yapmaktadır" dedi.

İran'dan ABD'nin İsrail'in saldırılarına katılma ihtimaline ilişkin açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına doğrudan müdahil olması durumunda İran'ın tüm gücüyle karşılık vereceğini belirtti. Garibabadi, "ABD'nin İsrail'i şartsız desteklediğini biliyoruz. Ancak savaşa doğrudan dahil olması halinde İran kararlı bir şekilde karşılık verecektir" dedi. İran'ın 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'nda tüm Batı desteğine rağmen Saddam Hüseyin'e karşı direndiğini hatırlatan Garibabadi, "O zaman nasıl kazandıysak şimdi de ülkemizi savunacak güce sahibiz. Saldırıya uğradığımızda sadece savunmayla yetinmeyiz, gerektiğinde saldırıyla da karşılık veririz. Bu sadece İran'ın değil, bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğini ilgilendirir. ABD'nin savaşa girmesi herkesi ateşin içine çeker. Bu, sadece İran'a değil, yarın başka ülkelere de saldırabilecek bir rejimin pervasızlığıdır" ifadelerini kullandı.

"Mevcut şartlarda müzakere masasına oturmak teslimiyet olur"

ABD'nin müzakere çağrısına da cevap veren Garibabadi, İran'ın diplomasiyi her zaman önemsediğini, ancak mevcut şartlarda müzakere masasına oturmanın teslimiyet anlamına geleceğini vurguladı. Garibabadi, "Şu an sadece savunma ve gerektiğinde saldırı hakkımızı kullanmaya odaklanmış durumdayız. Halkımız Siyonist rejimin bombardımanı altındayken müzakere söz konusu olamaz. Bu şartlarda müzakereyi uygun görmüyoruz. Ancak saldırgan gereken cevabı alıp ders çıkarırsa her zaman söylediğimiz gibi müzakere masasını terk etmediğimizi belirtmek isteriz" dedi. Askeri hazırlıklara da değinen Garibabadi, "Eğer ABD, Siyonist rejim lehine sahaya aktif olarak müdahil olursa İran saldırganlara gereken dersi vermek ve ulusal güvenliğini ile çıkarlarını korumak adına elindeki tüm imkanları kullanmak zorunda kalacaktır. Doğal olarak, askeri yetkililerimiz tüm seçenekleri masada tutmakta ve gerekli hazırlıkları yapmaktadır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN