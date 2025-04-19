İran-ABD Müzakerelerinde İyimser Beklentiler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile ikinci tur dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, müzakere sürecinin dikkatli ve dengeli bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Şu an için temkinli olmak kaydıyla iyimserlik yerinde olabilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İtalya'nın başkenti Roma'daki Umman Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen ikinci tur dolaylı müzakerelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirten Arakçi, "Roma'daki nispeten olumlu atmosfer, muhtemel bir anlaşmanın ilke ve hedefleri konusunda ilerleme sağlanmasına fırsat tanıdı" ifadelerini kullandı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "İran'da birçok kişi Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın artık bizim için yeterli olmadığına inanıyor. Onlara göre bu anlaşmadan geriye yalnızca 'çıkarılan dersler' kaldı. Şahsen bu görüşe katılıyorum" dedi.

"Uzman düzeyindeki görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak"

Teknik ayrıntıların ele alınacağı uzman düzeyindeki görüşmelere değinen Arakçi, "Uzman düzeyindeki görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak ve bu süreçte detaylar netleştirilmeye çalışılacak. Bunun ardından durumu daha sağlıklı bir şekilde değerlendirme imkanımız olacak" açıklamasını yaptı.

Arakçi ayrıca müzakere sürecinin dikkatli ve dengeli şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Şu an için temkinli olmak kaydıyla iyimserlik yerinde olabilir" ifadelerini kullandı.

Üçüncü tur dolaylı müzakereler haftaya yapılacak

Arakçi, ikinci tur dolaylı müzakerelerin sona ermesinin ardından İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu hafta Çarşamba günü, uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler Umman'da yapılacak. Teknik düzeydeki görüşmelerde uzman heyetler, ayrıntılara girerek bir anlaşma için gerekli çerçeveyi oluşturacaklar. Ardından, Cumartesi günü tekrar Umman'da görüşeceğiz ve teknik düzeyde yapılan görüşmeleri ele alarak, bir anlaşmaya ne kadar yakın olduğumuzu değerlendireceğiz" diye konuşmuştu.

Tarafların beklentileri

İlk ve ikinci tur görüşmeler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor. - TAHRAN