İran-ABD Müzakerelerinde İyimserlik

23.05.2026 23:42
İran Büyükelçisi, İran-ABD müzakerelerinde olumlu ilerleme için temkinli iyimserlik ifade etti.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Amiri Moghadam, İran-ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin, "Temkinli bir iyimserlikle söyleyebiliriz ki, karşı tarafın da gerekli bağlılığı göstermesi halinde olumlu bir ilerleme şekilleniyor" dedi.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Amiri Moghadam, İran'da temaslarda bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin Tahran ziyaretini sonlandırarak ülkesine dönmesinin ardından kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Moghadam, İran-ABD arasındaki müzakere sürecinde ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Pakistan İçişleri Bakanı ve değerli kardeşim Sayın Naqvi, Tahran'dan dönüşünün ardından ülkemiz yetkilileriyle yürütülen müzakerelerde elde edilen kazanımlar nedeniyle beni tebrik etti" dedi.

Moghadam, "Temkinli bir iyimserlikle söyleyebiliriz ki, karşı tarafın da gerekli bağlılığı göstermesi halinde olumlu bir ilerleme şekilleniyor. Bu gelişme; İran'ın onura dayalı tutumunun, cesur silahlı kuvvetlerin kararlılığının, İran halkının direnişinin ve Pakistanlı arabulucuların girişimleri ile özverili çabalarının bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Moghadam ayrıca söz konusu müzakere sürecinde önemli rol oynayan Pakistanlı yetkililere teşekkürlerini iletti. İranlı yetkili, başta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir, Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ve İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi olmak üzere Pakistanlı siyasi ve askeri yetkililere teşekkür ederken, bu konuda gösteriline samimi diplomatik çabaların bölgede kalıcı barışa katkı sağlamasını umut ettiğini kaydetti. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

