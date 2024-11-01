İran Almanya Konsolosluklarını Kapatıyor

Politika

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya'nın, İran-Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd'in idamına tepki olarak İran'ın Frankfurt, Münih ve Hamburg'daki başkonsolosluklarını kapatma kararına tepki göstererek, "İran'ın Almanya'daki konsolosluklarının kapatılması, çoğu Almanya vatandaşı olan ve o ülkede yaşayan İranlılara yönelik bir yaptırımdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cemşid Şarmehd'in idamının ardından Almanya'nın İran'ın Frankfurt, Münih ve Hamburg'daki başkonsolosluklarını kapatma kararına tepki gösterdi. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın Almanya'daki konsolosluklarının kapatılması, çoğu Almanya vatandaşı olan ve o ülkede yaşayan İranlılara yönelik bir yaptırımdır. 14 masumun hayatını kaybetmesine ve 200'den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan bir teröristi destekleyen Almanya hükümeti, Almanya pasaportu taşıyan on binlerce diğer İranlıya da yaptırım uyguluyor. Bu karardaki hikmeti herkes görebilir" dedi.

"Almanya'da yaşayan İranlı vatandaşlarımıza, Berlin Büyükelçiliğimizin konsolosluk birimlerini ve çevre ülkelerdeki diğer diplomatik temsilciliklerimizi güçlendirerek bu sorunu telafi etmek için tüm çabamızı gösterdiğimizin güvencesini veriyorum" ifadelerini kullanan Arakçi, "Alman makamlarının korumaya çalıştığı terörist suçluya bir bakın" diyerek İran Dışişleri Bakanlığı'nın Cemşid Şarmehd'in dava dosyasına ilişkin yayınladığı videoyu paylaştı.

Şarmehd'in idamı

ABD merkezli rejim karşıtı "Tonder" adlı terör örgütünün lideri olmakla suçlanan İran-Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd'in idam cezası 28 Ekim'de infaz edilmişti. Şarmehd'in idam edilmesinin ardından Tahran'daki Almanya Büyükelçisi Markus Potzel de istişareler için Berlin'e geri çağrılmıştı. Almanya daha sonra Frankfurt, Münih ve Hamburg'daki İran başkonsolosluklarının kapatılmasına karar vermişti. - TAHRAN