İran: Anlaşmaya Hazırız

24.02.2026 20:19
İran, ABD ile Cenevre'deki müzakerelerde hızlı bir anlaşma için hazır olduklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ABD ile 3'üncü tur müzakere öncesi yaptığı açıklamada, "En kısa sürede anlaşmaya varmaya hazırız. Bunun gerçekleşmesi için gereken her şeyi yapacağız. Tüm taraflarda siyasi irade mevcutsa bana göre anlaşma mümkün olan en kısa sürede sağlanabilir" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ABD basınına, İran ile ABD arasında perşembe günü 3'üncü turu İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak olan müzakere öncesi açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel askeri müdahale söylemlerini değerlendiren Revançi, "Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamayı umuyoruz çünkü başlayan bir savaş kontrol edilemez. Bir savaşı tek bir darbeyle nasıl sona erdirebilirsiniz? Bu bizim açımızdan gerçek bir kumardır. Temennimiz böyle bir şeyin yaşanmamasını yönünde ancak her durumda, İran'a yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olursa, savunma planlamamız çerçevesinde karşılık veririz. Savaşı başlatmak mümkün olabilir ancak onu sona erdirmek kolay değildir. Ayrıca İran'a yönelik bir saldırının sonuçlarından tüm bölge zarar görecektir" dedi.

"Cenevre'de aynı çerçevede devam edeceğiz"

ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerin formatına ilişkin konuşan Revançi, görüşmelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta ve Cenevre'de belirlenen çerçevede sürdürüleceğini belirterek, "Süreçte bir değişiklik olmayacak ve mutabık kaldığımız şekilde devam edeceğiz. Görüşmelere genellikle Umman aracılığıyla dolaylı olarak başlıyoruz. Geçen hafta Cenevre'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi de hazır bulundu. İlk aşamada temaslar, Umman Dışişleri Bakanı ve Grossi aracılığıyla dolaylı şekilde yürütüldü. Daha sonra kısa bir tokalaşma ve birkaç dakikalık doğrudan görüşme gerçekleşti" dedi.

"En kısa sürede anlaşmaya varmaya hazırız"

Revançi, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir bin Hamad el-Busaidi'nin perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde İran ile ABD arasında yürütülecek dolaylı müzakerelerde anlaşmanın nihayete erdirilmesi yönünde ilerleme sağlanabileceğine ilişkin açıklamasına değinerek, "En kısa sürede anlaşmaya varmaya hazırız. Bunun gerçekleşmesi için gereken her şeyi yapacağız. Cenevre'de müzakere odasına tam bir samimiyet ve iyi niyetle gireceğiz ve umuyoruz ki bu iyi niyet ve olumlu yaklaşım ABD tarafından da karşılıklı olarak yanıt bulur. Tüm taraflarda siyasi irade mevcutsa bana göre anlaşma mümkün olan en kısa sürede sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

"Kalıcı ve gerçek çözüm ancak diplomasiyle mümkün"

ABD'nin bölgeye askeri güç konuşlandırmasına da değinen Revançi, sınırlı bir askeri saldırı ihtimali karşısında İran'ın sessiz kalmayacağını belirterek, "Eğer ABD İran'a saldırırsa, İran'ın sessiz kalması beklenemez. Böyle bir durumda bölgede ABD'ye ait varlık ve hedeflere karşılık vermek zorunda kalırız. Ancak öncelikli tercihimiz barış yolunda ilerlemek. Bu nedenle Cenevre'de yapılacak bir sonraki toplantı büyük önem taşıyor. Çünkü diplomasi herkesin yararınadır ve İran'ın nükleer meselesi askeri yöntemlerle çözülemez. Savaş söylemi ve askeri yığınak yerine diyalog tercih edilmeli. İran'ı tehdit ederek sonuç alınamaz. Kalıcı ve gerçek çözüm ancak diplomasiyle mümkündür" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

