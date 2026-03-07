İran, BAE'deki ABD Üssünü Vurdu - Son Dakika
İran, BAE'deki ABD Üssünü Vurdu

07.03.2026 14:59
İran Devrim Muhafızları, El Dhafra Hava Üssü'ndeki ABD merkezlerine saldırı düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) El Dhafra Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait hava harekat merkezi, uydu iletişim merkezi ile erken uyarı ve ateş kontrol radarlarının vurulduğunu açıkladı.

ABD-İsrail ve İran çatışması 8'inci gününde devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı insansız hava aracı (İHA) birliklerinin sabaha karşı düzenledikleri yoğun bir saldırıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan El Dhafra Hava Üssü'nü hedef aldığı bildirildi. Saldırıda ABD'ye ait hava harekat merkezi, uydu iletişim merkezi, erken uyarı radarları ve ateş kontrol radarlarının vurulduğu ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Savunma, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
