İran: Balistik Füzeler Müzakere Edilmeyecek - Son Dakika
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İran: Balistik Füzeler Müzakere Edilmeyecek

23.06.2026 20:50
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, balistik füze kapasitesinin müzakere konusu olmadığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Balistik füzelerle ilgili hiçbir müzakere yapılmadı ve yapılmayacak da" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslamabad ziyareti sırasında ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, İran'ın balistik füze kapasitesinin müzakere konusu olmadığını ifade ederek, "Müzakereler sırasında bize iki kez saldırdığı için ABD'ye güvenmiyoruz, ancak yine de diyaloğa ve barışa hazırız. Önümüzdeki müzakerelerde güçlü yanlarımızı koruyacağız; balistik füzelerle ilgili hiçbir müzakere yapılmadı ve yapılmayacak da" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in müzakerelerde büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Müzakereleri kolaylaştırma ve mutabakat zaptına varılmasında Pakistan'ın rolünü takdir ediyoruz" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, Batı Asya bölgesinde ilerlemenin barışa, güvenliğe ve bölgesel işbirliğine bağlı olduğuna inandığını dile getirdi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran: Balistik Füzeler Müzakere Edilmeyecek - Son Dakika

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