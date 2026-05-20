İran: Baskı ile Teslim Olmak Hayal

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik devam eden ekonomik ve askeri baskısına ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, "İran, taahhütlerini her zaman yerine getirmiş ve savaşı önlemek için her yolu denemiştir, bizim tarafımızdan tüm yollar hala açıktır. İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamak, bir hayalden ibarettir. Diplomaside karşılıklı saygı, savaştan çok daha akıllıca, güvenli ve sürdürülebilirdir" dedi. - TAHRAN