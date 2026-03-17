İran, Besic Komutanı Süleymani'nin öldürüldüğünü doğruladı

17.03.2026 22:59
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında DMO Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 18'inci gününde devam ederken, İranlı bir üst düzey komutan daha hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yayımlanan bildiride, DMO'ya bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin saldırılarda öldürüldüğü duyuruldu. Açıklamada, Süleymani'nin özellikle Besic komutanlığı yaptığı dönemde teşkilatın yapısının güçlendirilmesi ve sosyal destek faaliyetlerinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Taziye ve başsağlığı dileklerinin yer aldığı açıklamada, "Bu terör saldırısı, Besic'in ABD, İsrail ve onların desteklediği unsurlara karşı yürüttüğü çok boyutlu mücadeledeki rolünü, özellikle son çatışmalarda bir kez daha ortaya koymaktadır. Şüphesiz bu şehitlerin kanı, İran halkının ve Besic güçlerinin direnişi sürdürme ve küresel güçler ile Siyonizme karşı mücadele etme kararlılığını iki kat daha artıracaktır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) daha önce yapılan bir açıklamada, bugün İran'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarında Süleymani'nin ve İran yönetiminin iki numaralı ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğü öne sürülmüştü. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tahran, Son Dakika

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Sokak ortasında silahlı kavga Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü Sokak ortasında silahlı kavga! Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı N’Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:50
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
