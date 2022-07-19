İran Cumhurbaşkanı: "Erdoğan'ın İran ziyareti iki ülke arasındaki ilişkiler için dönüm noktası olacaktır" - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı: "Erdoğan'ın İran ziyareti iki ülke arasındaki ilişkiler için dönüm noktası olacaktır"

19.07.2022 13:56

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti iki ülke arasındaki ilişikler için bir dönüm noktası olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti iki ülke arasındaki ilişikler için bir dönüm noktası olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda Türkiye-İran 7'inci Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Reisi, ziyaretlerin her iki ülke için de bir dönüm noktası olacağını söyleyerek, "Şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti iki ülke arasındaki ilişkiler için bir dönüm noktası olacaktır. Yaptığımız görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomi ve ticaret başta olmak üzere bir çok alanda güçlendirilmesi gerektiği konusunda güçlü bir irade ortaya konuldu" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını dile getiren Reisi, "İki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkiler bulundurduğu potansiyellere rağmen istenilen seviyede değil. Bu seviyeyi artırabiliriz. İki ülke arasında en az 30 milyar dolar değerinde bir ticaret hacmini hedef olarak belirledik. Bu belirlediğimiz hedef şu an ki ticari hacmimizi 3 katına çıkartacaktır. İki ülke arasında küçük ve orta ölçekli sanayi bölgeleri kurulması kararlaştırıldı. Bilim ve teknoloji alanlarında İran-Türkiye iş birliğini artırmak aldığımız kararlar arasında oldu. İran'dan Türkiye'ye yönelik 25 yıllık doğal gaz ihracatının yenilenmesine ve gaz ihracatının daha geniş olarak devam etmesine karar verdik" dedi.

"GÜVENLİK ALANINDA İRAN-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ"

Reisi, "Her iki ülkede aktif olarak faaliyet yürüten şirketlerin güçlendirilmesi ve şirketlerin ortak bir şekilde faaliyet yürütmeleri iki ülke arasında yatırımları artıracak ve katkı sağlayacaktır. Güvenlik alanında İran-Türkiye iş birliğinin güçlendirilmesi bir hayli önemli. Güvenlik ve İstihbarat kurumlarının iş birliği her iki ülkenin özellikle sınır güvenliğini güçlendirecektir. Terör ve uyuşturucu ile organize suç örgütleri ile mücadele her iki ülkenin üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Terörizm kendisi için farklı isimler kullanabilir. Hangi isim altında olursa olsun, terör toplumun güvenliğini tehdit etmektedir ve bununla mücadele edilmelidir. Batının terör konusundaki çifte standartın ve terör örgütleri arasında fark gözetmesi kabul edilemez. Bunu reddediyor ve hangi isim ile altında olurda olsun terör örgütleri ile mücadele edilmesini vurguluyoruz" dedi.

Bölgesel konularda iki ülke arasında iş birliğinin heyetler arası görüşmelerde vurgulandığını belirten Reisi, "Her iki ülke Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusunu yineledi. İki büyük ülke olan İran ve Türkiye arasındaki iş birliği hem bölgesel hem de uluslararası alanda faydalı olacak ve istikrarı ve güvenliği tesis edecektir. Yaptığımız müzakere ve görüşmeler sonucunda iki ülke arasında ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi heyetler tarafından vurgulandı" dedi.

(Aynur Sena Çabuk - İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı: 'Erdoğan'ın İran ziyareti iki ülke arasındaki ilişkiler için dönüm noktası olacaktır' - Son Dakika

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