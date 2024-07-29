İran Cumhurbaşkanı: İsrail'in Lübnan'a saldırısı ağır sonuçlar doğurur - Son Dakika
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Politika

İran Cumhurbaşkanı: İsrail'in Lübnan'a saldırısı ağır sonuçlar doğurur

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik muhtemel bir saldırısının ağır sonuçları olacağını belirtti. Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın bölgede barış ve istikrar için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu vurguladı.

29.07.2024 20:36
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İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, " İsrail'in Lübnan'a yönelik muhtemel bir saldırısının ağır sonuçları olur" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelere dair telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pezeşkiyan'ın Fransa ile karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde ikili ilişkileri geliştirmeye, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve bu konuda yapılacak müzakerelere hazır oldukları mesajını verdiği aktarıldı. Pezeşkiyan görüşmede, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 15 raporunda İran'ın nükleer anlaşmada verdiği taahhütleri yerine getirdiği ifade edilmekte. Ancak ABD'liler hiçbir taahhütlerini yerine getirmedikleri gibi tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekildiler ve İran'a yönelik ağır ve zalimce yaptırımlar uyguladılar" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Lübnan'a saldırmasının ağır sonuçları olur"

Bölgesel gelişmelere de değinen Pezeşkiyan, Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında artan gerilime işaret ederek, İsrail'in Lübnan'a saldırmasının büyük bir hata olacağını belirtti. Pezeşkiyan, "İsrail'in Lübnan'a yönelik muhtemel bir saldırısının ağır sonuçları olur. İran, başta Gazze olmak üzere bölgede barış ve istikrarın sağlanması için her türlü adımı atmaya hazırdır. Siyonist İsrail rejimi 75 yıldan fazladır işgal ettiği topraklarda Filistinlilere karşı her türlü katliam ve cinayeti işleyerek hiçbir uluslararası ve insani hukuka bağlı kalmamıştır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı: İsrail'in Lübnan'a saldırısı ağır sonuçlar doğurur - Son Dakika

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