İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer silahımız olmayacak"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer silah peşinde olmadıklarını yineleyerek, "Beni diğer siyasetçiler gibi görüp yalan söylediğimi düşünebilirler. Ancak bir ülkenin dini lideri yalan söylemez. Nükleer silahımızın olmayacağını söylediğinde bu açık ve nettir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mazenderan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi Toplantısı'nda yerel kalkınma gündeminin yanı sıra bölgesel gelişmeler, ABD'nin son açıklamaları ve nükleer dosyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını yineleyen Pezeşkiyan, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silah üretimi ve kullanımını yasaklayan dini hükmüne atıfta bulunarak, "Beni diğer siyasetçiler gibi görüp yalan söylediğimi düşünebilirler. Ancak bir ülkenin dini lideri yalan söylemez. Nükleer silahımızın olmayacağını söylediğinde bu açık ve nettir. Bu siyasi bir mesaj değil, kesin bir duruştur. İstesek bile inançlarımız buna izin vermez. Buna rağmen İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını söylemediğimizi iddia ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump'ın "gösterilerde 32 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği" iddiasına tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayındaki protestolarda 32 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği iddialarına da tepki gösteren Pezeşkiyan, "ABD Başkanı, İran'ın 32 bin kişiyi katlettiğini söyledi. Biz katliam mı yaptık? Rakamları biz açıkladık, hatta açıkladığımız kişilerin kimlik bilgilerini de paylaştık. Daha fazla olduğunu iddia eden varsa bunu belgeyle ortaya koymalı. Açıklanan rakamların 2 binden fazlası şehitlerden oluşuyor. Bunların 300 ila 400'ü, güvenliği sağlamakla görevli asker ve güvenlik personeliydi ve görev başında hayatını kaybetti. Bunlar sokak eylemine katılan kişiler değildi. 350'den fazla cami ateşe verildi, 300'den fazla okul tahrip edildi. Protesto eden biri okul yakar mı? Protesto eden biri cami ateşe verir mi?" dedi.

"Birlik olursak hiçbir güç İran'ı durduramaz"

Pezeşkiyan, İran'ın komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme çabalarına değinerek, karşılıklı saygı ve birbirinin sınırlarına riayet anlayışıyla ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Bu yaklaşımın ülkeye önemli kazanımlar sağladığını ve zor dönemlerde yardımcı olduğunu belirten İran cumhurbaşkanı, "Bu ülkede hepimiz kardeşiz. Müslüman komşularımızla da kardeşiz. İsrail'in Orta Doğu'yu nasıl ateşe verdiğini, ülkeleri karşı karşıya getirdiğini ve İslam ülkelerini birbirine düşman ettiğini görüyoruz. Birlik olursak ve el ele verirsek hiçbir güç İran'ı durduramaz. Beni ya da bir başkasını devre dışı bıraksalar bile bu ülkeyi yönetecek yüzlerce, hatta daha nitelikli isimler var" şeklinde konuştu.

"Baskılara rağmen geleceği inşa edeceğiz"

Mesud Pezeşkiyan, Mazenderan'ı ziyareti sonrasında yaptığı değerlendirmede ise göreve geldikleri ilk günden bu yana çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Pezeşkiyan, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ülkemizin ilerlemesini durdurmaya yönelik baskılar, savaşlar, yaptırımlar ve tehditlerle karşı karşıyayız. Ancak tüm bu girişimlere karşı kararlılıkla duracağız. Ülkemizin hak ettiği konuma ulaşmasını engellemek isteyenlere rağmen kalkınma yolumuzu sürdüreceğiz. Hiçbir şüphe yok ki geleceği biz inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN