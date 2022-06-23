İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Ukrayna savaşına ABD ve NATO kışkırtması neden oldu" - Son Dakika
Üye Girişi

İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Ukrayna savaşına ABD ve NATO kışkırtması neden oldu"

23.06.2022 11:36
İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Ukrayna savaşına ABD ve NATO kışkırtması neden oldu"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, NATO'nun bölgede yayılmacı politikalar izlediğini ve buna karşı her zaman tetikte olunması gerektiğini belirterek, "Ukrayna savaşına ABD ve NATO'nun kışkırtmaları neden oldu" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, NATO'nun bölgede yayılmacı politikalar izlediğini ve buna karşı her zaman tetikte olunması gerektiğini belirterek, "Ukrayna savaşına ABD ve NATO'nun kışkırtmaları neden oldu" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Karşılıklı görüşmelerin iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini artırdığını belirten Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran yönetiminin Moskova ile yeni stratejik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi, "İş birliği ve ortaklığımızı güçlendirmek ABD'nin ekonomik tekelciliği ve yaptırımları ile mücadelemizi güçlendirmektedir. ABD'nin bağımsız ülkelere karşı uyguladığı ekonomik baskılar ile mücadelenin en iyi stratejik yöntemi işbirliğimizi artırmak" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Reisi, savaşın bir an önce sonlanması gerektiğini belirterek, "İran olarak savaşın bir an önce sonlanmasından yanayız. Bu konuda her türlü diplomatik çözüm yolu için yardım etmeye hazırız" dedi.

Reisi, NATO'nun bölgede yayılmacı politikalar izlediğini ve buna karşı her zaman tetikte olunması gerektiğini söyleyerek, "Ukrayna savaşına ABD ve NATO'nun kışkırtmaları neden oldu" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Tahran yönetimi ile yeni stratejik işbirliğine hazır olduklarını belirterek, "İran ile iş birliğimizi ekonomi dahil birçok alanda geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın Şangay İş birliği Örgütü'ne üyeliği hakkında değerlendirmede bulunan Lavrov, Tahran'ın bölgesel ve uluslararası konum ve rolünün önemini vurgulayarak, İran'ın Şangay İş birliği Örgütü'ne üyeliğini desteklediklerini belirtti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

YORUMLAR
500
İran, ABD'yi 4 milyar 300 milyon dolar tazminata mahkum etti İran, ABD'yi 4 milyar 300 milyon dolar tazminata mahkum etti ABD Adalet Bakanı Polonya sınırında Ukrayna başsavcısı ile görüştü ABD Adalet Bakanı Polonya sınırında Ukrayna başsavcısı ile görüştü
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Ukrayna savaşına ABD ve NATO kışkırtması neden oldu' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:34:34. #1.12#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Ukrayna savaşına ABD ve NATO kışkırtması neden oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement