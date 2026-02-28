İran'da ABD ve İsrail Saldırısı: 17 Ölü - Son Dakika
Son Dakika Logo

İran'da ABD ve İsrail Saldırısı: 17 Ölü

28.02.2026 23:03
Lamerd kentine düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı var.

ABD ve İsrail'in İran'ın Fars eyaletine bağlı Lamerd kentine yönelik 4 füzenin bölgeye isabet ettiği saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

İran'ın Fars eyaletine bağlı Lamerd kenti İsrail ve ABD saldırılarının hedefi oldu. Lamerd Kaymakamı Ali Alizade, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, kente 4 füzenin isabet ettiğini duyurdu. Alizade, "Ne yazık ki ilçemiz bugün saat 17.00 sıralarında saldırıların hedefi oldu. Füzelerden biri spor salonuna isabet etti ve o sırada içeride kız öğrencilerimiz bulunuyordu. Bir mahalledeki iki konuta iki füze isabet etti ve can kayıplarının büyük bölümü de bu konutlarda meydana geldi. Patlamanın şiddeti ve şarapnel parçalarının çevredeki sokağa yayılması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bir füze de okullarımızdan birinin bahçesine düştü" dedi.

Alizade, çok sayıda kişinin saldırılardan zarar gördüğünü belirterek, "Şu ana kadar 17 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Ne yazık ki can kaybının artma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

24 eyalet hedef alındı, 201 kişi hayatını kaybetti

İran Kızılayı, ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda ülke genelinde 24 eyaletin hedef alındığını, şu ana kadar en az 201 kişinin hayatını kaybettiğini ve 747 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Açıklamada, 220'den fazla operasyon ekibinin olay yerlerinde görev yaptığı ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. Ayrıca Kızılay ekiplerinin vurulan noktalardaki çalışmalarına devam ettiği kaydedilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

