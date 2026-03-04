İran'da Yeni Dini Lider Seçimi Süreci Devam Ediyor

İran'da yeni dini lideri seçme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi'nin görüşmelerini güvenlik gerekçesiyle yüz yüze yerine uzaktan sürdürdüğü ve seçime ilişkin sürecin son aşamasına gelindiği bildirildi.

İran'da dini lider Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yeni liderin seçilmesi için başlatılan süreç devam ediyor. Fars Haber Ajansı'nın bilgili bir kaynağı dayandırdı haberinde, yeni lideri seçme yetkisi olan Uzmanlar Meclisi'nin görüşmelerini güvenlik gerekçesiyle yüz yüze yerine uzaktan yürüttüğü bildirildi.

Uzmanlar Meclisi temsilcilerinin can güvenliğinin korunması amacıyla toplantıların farklı bir oylama yöntemiyle sürdürüldüğü ve görüşmelerin güvenli bir ortamda düzenli şekilde ilerlediği ifade edildi. Haberde ayrıca yeni liderin seçimine ilişkin sürecin son aşamalarına gelindiği belirtilirken, sonucun yakında açıklanacağı aktarıldı. - TAHRAN