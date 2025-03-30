İran'dan ABD ile Mektup Sürecine Tepki - Son Dakika
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Politika

İran'dan ABD ile Mektup Sürecine Tepki

İran Dışişleri, ABD ile mektuplaşmanın şeffaflığını isteyenlere tepki gösterdi.

30.03.2025 16:37
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile başlayan mektuplaşma sürecinin şeffaf bir şekilde paylaşılmasını isteyenlere tepki göstererek, "Ülkeler arasındaki diplomatik etkileşimlerin kamuoyuna açıklanmasına yönelik ısrar, halkın dışlanması gibi yanıltıcı söylemlere neden olduğu gibi, gereksiz spekülasyon ve toplumda gerilim oluşturmaktan öteye gitmeyecektir" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ABD ile gerçekleştirilen mektup trafiğine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, ABD ile İran arasında başlayan mektuplaşma sürecinin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını isteyenlere tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, uluslararası diplomatik yazışmaların ulusal çıkarlar gereği gizli tutulduğu belirtildi. Açıklamada, uluslararası müzakereler ve yazışmaların gizliliğinin korunmasının ulusal çıkarlar doğrultusunda olduğu ve bu sürecin ülkenin menfaatleri gerektirdiği sürece devam edeceğini vurgulandı.

Diplomatik süreçlerin detaylarının kamuoyuyla paylaşılmamasının profesyonel bir yaklaşım olduğu ve ulusal çıkarlara hizmet ettiği ifade edilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı bu tür spekülasyonlardan etkilenmeden, tam bir dikkat ve özenle bu kritik ve belirleyici dönemdeki hassas görevini yerine getirmeye devam edecektir. Ülkeler arasındaki diplomatik etkileşimlerin kamuoyuna açıklanmasına yönelik ısrar, halkın dışlanması gibi yanıltıcı söylemlere neden olduğu gibi, gereksiz spekülasyon ve toplumda gerilim oluşturmaktan öteye gitmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Eski Bakan Zargami'den tepki

İran eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde Kültür ve Turizm Bakanı olan İzzetullah Zargami, Trump'ın Hamaney'e yazdığı mektup ve İran'ın buna verdiği yanıtla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mektubun içeriğinin İran halkından gizlendiğini belirten Zargami, "Bize bir mektup verdiler, bir yanıt aldılar. Görünüşe göre tek dışlanan İran halkı. Kiros ve Darius'un haberleşme mirasına sahipken, çevremizdeki küçük ülkeler mi bizim yazışmalarımız hakkında konuşacak? Mektubun metnini artık yayımlayın!" ifadelerini kullandı.

İran'ın yanıtı hazırlanıyor

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, sosyal medya hesabından ABD ile müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben gönderdiği mektuba İran'ın yanıtının hazırlandığını ve teslim edildiğini belirten Muhacerani, ABD ile dolaylı müzakerelerin gündeme alındığını ve diplomasi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Trump, İran'ı tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart'ta Fox Business'a verdiği röportajda, İran dini lideri Ali Hamaney'e mektup gönderdiğini ifade etmişti. Trump röportajında, Hamaney'e gönderdiği mektubunda İran'la bir nükleer anlaşmayı müzakere etmek istediğini söyleyerek, "Umarım müzakere edersiniz dedim, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzdur. Çünkü başka bir nükleer silaha izin veremezsiniz" demişti.

Trump, İran'ın müzakere etmemesi ihtimaline de değinerek, "Eğer İran müzakerelere girmezse, onlar için çok kötü olur. İran'ın nükleer silahları olmamalı. Başka seçenekler de mevcut" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın mektubu 12 Mart'ta Hamaney'e iletilmişti

Trump'ın mektubu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Danışmanı Enver Gargaş tarafından 12 Mart'ta Hamaney'e iletilmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise yaptığı açıklamada, Trump'ın mektubuna verilen yanıtın 26 Mart Çarşamba günü Umman aracılığıyla iletildiğini duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan ABD ile Mektup Sürecine Tepki - Son Dakika

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