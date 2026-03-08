İran'dan ABD ve İsrail'e Tepki - Son Dakika
İran'dan ABD ve İsrail'e Tepki

08.03.2026 13:47
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarını uluslararası hukuku baltalamak olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının diplomatik çabaları baltaladığını ve uluslararası hukukun temelini sarstığını belirterek, "İran şu anda uluslararası hukuk çerçevesinde sahip olduğu doğal meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bekayi, "ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü yasa dışı saldırı savaşı, diplomatik çabaları baltalamış, uluslararası hukukun temelini sarsmış ve insanlığın kendisine yönelik yıkıcı bir saldırının önünü açmıştır" ifadelerini kullandı.

Bekayi, "İran şu anda uluslararası hukuk çerçevesinde sahip olduğu doğal meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır. Bu tür açık ihlaller ve vahşetler karşısında sessizlik ve kayıtsızlık, küresel hukuk düzeninin güvenilirliğini daha da zayıflatacak ve gelecekteki saldırganları cesaretlendirecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

