İran ABD\'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın HIMARS sistemlerini İran'a karşı kullanmak üzere konuşlandırdığı yönündeki paylaşımını alıntılayarak, "Güçlü füzelerimiz misilleme kapsamında bu sistemleri nerede olursa olsun yok ederse kimse şikayet etmemeli" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) İran'a karşı saldırı kabiliyeti sağladığı yönündeki sosyal medya paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu.

"BU SİSTEMLERİ YOK EDERSE ŞİKAYET ETMEYİN"

Arakçi, "Halkımıza karşı HIMARS sistemlerini konuşlandırmak için komşularımızın topraklarını kullandığınızı ve anlaşılan bir tuzdan arındırma tesisinin bulunduğu alanı da buna dahil ettiğinizi kabul ettiğiniz için teşekkürler CENTCOM" ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca, "Güçlü füzelerimiz misilleme kapsamında bu sistemleri nerede olursa olsun yok ederse kimse şikayet etmemeli" ifadelerini kullandı.