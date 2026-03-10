İran ABD'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin - Son Dakika
İran ABD'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin

İran ABD'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin
10.03.2026 00:37
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin HIMARS sistemlerini İran'a karşı konuşlandırmasının ardından adeta meydan okudu. CENTCOM'un paylaşımını alıntılayan Arakçi, "Güçlü füzelerimiz misilleme kapsamında bu sistemleri nerede olursa olsun yok ederse kimse şikayet etmemeli" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın HIMARS sistemlerini İran'a karşı kullanmak üzere konuşlandırdığı yönündeki paylaşımını alıntılayarak, "Güçlü füzelerimiz misilleme kapsamında bu sistemleri nerede olursa olsun yok ederse kimse şikayet etmemeli" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) İran'a karşı saldırı kabiliyeti sağladığı yönündeki sosyal medya paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu.

"BU SİSTEMLERİ YOK EDERSE ŞİKAYET ETMEYİN"

Arakçi, "Halkımıza karşı HIMARS sistemlerini konuşlandırmak için komşularımızın topraklarını kullandığınızı ve anlaşılan bir tuzdan arındırma tesisinin bulunduğu alanı da buna dahil ettiğinizi kabul ettiğiniz için teşekkürler CENTCOM" ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca, "Güçlü füzelerimiz misilleme kapsamında bu sistemleri nerede olursa olsun yok ederse kimse şikayet etmemeli" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Ordusuna ait Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS), İran rejimine karşı muharebede benzersiz derin saldırı kabiliyeti sağlıyor" ifadelerine yer verilmişti.

