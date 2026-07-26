İran'dan ABD'ye İhanet Suçlaması - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye İhanet Suçlaması

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İran, ABD'nin diplomatik çabalarını üç kez ihanetle sabotaj ettiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan ve Katar aracılığıyla ABD ile aktif mesaj alışverişinin sürdüğünü açıklarken, Washington'un son saldırılarıyla İran'ın diplomatik çabalarının son bir yıl içinde üçüncü kez "ihanete uğradığını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölgede azalan gerilim ve Tahran-Washington yönetimleri arasında yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, Avusturya merkezli televizyon kanalı ORF'a yaptığı açıklamada ABD ile aktif mesaj alışverişinin sürdüğünü söylerken, Washington'un daha önce görüşmelere "ihanet ettiğinin" altını çizdi. Bekayi, söz konusu iletişimin taraflar arasında daha önce de arabuluculuk yapan Pakistan ve Katar aracılığıyla gerçekleştirildiğini kaydederek, Tahran'ın önceliğinin hala saldırı altındaki ülkenin egemenliğini korumak olduğunu vurguladı.

"İran tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırılar gerekçe gösterildi"

Taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik taahhütlerini 30 gün içinde yerine getirdiğini belirten Bekayi, buna rağmen ABD'nin sürenin dolmasını beklemeden yeni saldırılar düzenlediğini söyledi. Bekayi, Washington yönetiminin bu saldırıları meşrulaştırmak için bölgedeki ticari gemilere İran tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırıları gerekçe gösterdiğini savundu. Bekayi, böylece İran'ın diplomatik çabalarının son bir yıl içinde üçüncü kez müzakereler sırasında düzenlenen saldırılarla ihanete uğradığını savundu. İranlı sözcü, ABD'nin mutabakat zaptı kapsamında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakma yükümlülüğünü de yerine getirmediğini söyledi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD'ye İhanet Suçlaması - Son Dakika

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