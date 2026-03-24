İran'dan ABD'ye Provokatif Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye Provokatif Mesaj

24.03.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin asker sevkiyatı iddialarına karşı 'Daha da yaklaşın' dedi.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in Savunma Konseyi'ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, ABD'nin Orta Doğu'ya asker sevkiyatı iddiaları sonrası yaptığı açıklamada, "Yıllardır ABD'lilerin belirlenen noktalara gelmesini bekliyorduk. Daha da yaklaşın" dedi.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in Savunma Konseyi'ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, ABD basınında yer alan ve ABD Savunma Bakanlığı'nın 82'nci Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı. Ahmediyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın uzun süredir muhtemel bir askeri senaryoya hazırlandığını vurgulayarak, "Yıllardır ABD'lilerin belirlenen noktalara gelmesini bekliyorduk ve yirmi yılı aşkın süredir bu an için asimetrik savaş stratejisiyle hazırlık yapıyoruz. Artık ABD askerlerine tek bir mesajımız var: Daha da yaklaşın" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:53
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında iş insanı Fikret Orman gözaltına alındı.
23:14
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
22:16
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 01:03:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.