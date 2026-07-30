İran'dan GKRY'ye Üs Uyarısı - Son Dakika
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İran'dan GKRY'ye Üs Uyarısı

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İran, GKRY'ye telefonla uyarıda bulunarak, İngiliz üslerinin İran'a karşı kullanılmamasını istedi.

İran devlet basını, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kıbrıs'taki İngiliz askeri üslerinin İran'a yönelik operasyonlarda kullanılmaması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

ABD-İran arasındaki gerilim nedeniyle Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor. İran devlet medyasında yer alan haberlere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgede konuşlu İngiliz askeri üslerine yönelik sert mesajlar verdi. Görüşmede, Kıbrıs'ta bulunan yabancı askeri üslerin İran'a karşı kullanılmasının engellenmesinin önemini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı'nın, özellikle İngiltere'nin Akrotiri ve Dikelya'daki egemen üs bölgelerine işaret ederek, bu tesislerin ABD veya İngiltere tarafından İran'a yönelik askeri faaliyetlerde kullanılmaması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

Haberde, Tahran yönetiminin daha önce de topraklarını veya askeri tesislerini ABD'nin İran'a yönelik operasyonları için kullandıran ülkelerin "sonuçlarla karşılaşabileceği" yönünde birçok kez uyarıda bulunduğu hatırlatıldı. Arakçi'nin Kombos'a da benzer mesaj verdiği ve İran'a yönelik muhtemel askeri faaliyetlerde Kıbrıs'taki üslerin kullanılmaması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Bulgaristan'ın ABD uçaklarının ülkeye konuşlanmasına izin vermesi eleştirildi

İngiltere merkezli Reuters haber ajansına göre Arakçi, aynı gün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile de telefon görüşmesi yaptı. İranlı Bakan, Bulgaristan Parlamentosu'nun ABD'ye ait tanker uçaklarının Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü'ne geçici olarak konuşlandırılmasına izin vermesini eleştirerek, bu kararın İran'a yönelik saldırgan faaliyetleri kolaylaştırdığını savundu ve kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

İran ile ABD arasında son aylarda yaşanan askeri gerilimin ardından Doğu Akdeniz'deki İngiliz üsleri yeniden uluslararası gündeme gelirken, Akrotiri ve Dikelya üsleri stratejik konumları nedeniyle bölgedeki askeri operasyonlarda kritik öneme sahip bulunuyor.

Kaynak: İHA

Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan GKRY'ye Üs Uyarısı - Son Dakika

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