İran'dan IKBY'ye İHA Operasyonu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölge Yönetimi (IKBY) sınırları içinde İran'a yönelik eylem planladığı öne sürülen gruplara 30 insansız hava aracıyla (İHA) operasyon düzenlendiğini ve hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürdistan Bölge Yönetimi (IKBY) sınırları içerisinde İran'a sızma ve eylem planladığı belirlenen gruplara yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, "Yürütülen hedefli bir istihbarat operasyonu kapsamında 30 insansız hava aracının kullanılmasıyla hedefler imha edildi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusunun güvenlik ve operasyonel birimlerine hangi coğrafi alanda olursa olsun saldırgan gruplara karşı hızlı ve kararlı şekilde müdahale edilmesi talimatı verilmiştir. İran'ın milli güvenliğine yönelik girişimlerde bulunanlara ve onlara ev sahipliği yapanlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir" denildi. - TAHRAN