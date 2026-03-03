İran'dan IKBY'ye İHA Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan IKBY'ye İHA Operasyonu

03.03.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, IKBY sınırında eylem planlayan gruplara 30 İHA ile operasyon düzenlediğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölge Yönetimi (IKBY) sınırları içinde İran'a yönelik eylem planladığı öne sürülen gruplara 30 insansız hava aracıyla (İHA) operasyon düzenlendiğini ve hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürdistan Bölge Yönetimi (IKBY) sınırları içerisinde İran'a sızma ve eylem planladığı belirlenen gruplara yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, "Yürütülen hedefli bir istihbarat operasyonu kapsamında 30 insansız hava aracının kullanılmasıyla hedefler imha edildi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusunun güvenlik ve operasyonel birimlerine hangi coğrafi alanda olursa olsun saldırgan gruplara karşı hızlı ve kararlı şekilde müdahale edilmesi talimatı verilmiştir. İran'ın milli güvenliğine yönelik girişimlerde bulunanlara ve onlara ev sahipliği yapanlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan IKBY'ye İHA Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Trump: İran’a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz Trump: İran'a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz
Nihat Hatipoğlu’nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz
Gri kategoride aranıyordu Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı
BM uzmanlarından ABD’nin İran saldırılarına sert kınama BM uzmanlarından ABD'nin İran saldırılarına sert kınama
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran’a Milli Eğitim Bakanlığı’ndan engel Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 17:11:03. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan IKBY'ye İHA Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.