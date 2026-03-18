İran'dan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
İran'dan İsrail'e Sert Eleştiri

18.03.2026 22:54
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, uluslararası çifte standardı ve İsrail'in pervasızlığını eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik yaklaşımına ve uluslararası sistemdeki çifte standarda dikkat çekerek, "İsrail, terör niteliğindeki vahşi yöntemlerinin normalleşmesinin sonuçlarını umursamıyor. Ancak uluslararası toplum bu pervasızlığı görmezden gelmemelidir çünkü her eylemin kaçınılmaz bir karşılığı olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir İran Cumhurbaşkanı'nın bir yabancı büyükelçiye ABD Başkanı, Kongre liderleri ve üst düzey generallerden oluşan bir 'ölüm listesi' sunduğunu ve hiç tereddüt etmeden 'Onları tek tek ortadan kaldıracağız' dediğini hayal edin. Böyle bir durumda dünya saatler içinde ayağa kalkardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanır, medya çalkalanır, yaptırımlar ve tehditler gündeme gelir, hatta savaş ihtimali konuşulurdu. Tüm bunlar da uluslararası hukuk ve küresel düzeni koruma söylemiyle sunulurdu" dedi.

"Kurallar yalnızca rakipler için geçerli"

Uluslararası sistemdeki çifte standardı eleştiren Arakçi, "Ama söz konusu İsrail olduğunda, oyunun kuralları aynı şekilde işlemiyor. 'Hukuk ve düzenin' sözde koruyucuları ya sessiz kalıyor, ya muğlak ifadeler kullanıyor ya da silah ve siyasi koruma sağlıyor. Gözlerimizin önünde yaşanan şey ikiyüzlülük değil. Çünkü ikiyüzlülük, en azından bir utanç duygusunu ima eder. Burada ise daha farklı bir durum var. Kuralların yalnızca rakipler için geçerli olduğu, müttefiklere ise cezasızlık tanındığı bilinçli ve hesaplı bir ahlaki çöküş" ifadelerini kullandı.

"Her eylemin bir karşılığı olacaktır"

İsrail'in politikalarının ABD'yi de daha derin bir siyasi ve ahlaki çıkmaza sürüklediğini savunan Arakçi, "İsrail, terör niteliğindeki vahşi yöntemlerinin normalleşmesinin sonuçlarını umursamıyor. Ancak uluslararası toplum bu pervasızlığı görmezden gelmemelidir çünkü her eylemin kaçınılmaz bir karşılığı olacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Tahran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
