İran\'dan Münih Konferansı\'na Sert Tepki

Politika

14.02.2026 21:13
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Münih Güvenlik Konferansı'nı 'Münih Sirki' olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Münih Güvenlik Konferansı ile Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yönelik tutumuna sert tepki göstererek, "Genellikle ciddi bir etkinlik olan Münih Güvenlik Konferansı'nın, İran söz konusu olduğunda Münih Sirki'ne dönüşmesini görmek üzücü" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Münih Güvenlik Konferansı ile Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yönelik tutumuna tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genellikle ciddi bir etkinlik olan Münih Güvenlik Konferansı'nın, İran söz konusu olduğunda Münih Sirki'ne dönüşmesini görmek üzücü. Şovun, gerçek içeriğin önüne geçtiği bu tablo önemli mesajlar veriyor. AB, İran'ın içinde neler olup bittiğini anlayamamasından kaynaklı olarak kafası karışmış görünüyor. Stratejik açıdan amaçsız bir AB, bölgemizdeki tüm jeopolitik ağırlığını kaybetmiş durumda. Özellikle Almanya, bölgesel politikasını tamamen İsrail'e teslim etme konusunda öncülük ediyor. Avrupa'nın genel gidişatı, en hafif ifadeyle vahim" dedi.

Arakçi, Avrupa'nın İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen mevcut müzakerelerde etkisiz kaldığını savunarak, "Tüm bunlar pratikte ne anlama geliyor? AB ve E3'ün (Almanya, İngiltere ve Fransa) felç olması ve etkisizliği, İran'ın nükleer programına ilişkin mevcut görüşmelerin etrafında şekillenen dinamiklerde kendini gösteriyor. Bir zamanlar kilit bir muhatap olan Avrupa artık ortada yok. Bunun yerine, bölgedeki dostlarımız, eli boş ve kenarda kalmış bir E3'ten çok daha etkili ve yardımcı" ifadelerini kullandı.

İran'a davet geri çekilmişti

Bu yıl 13-15 Şubat tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen 62'nci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Arakçi'ye başlangıçta davet gönderilmiş, ancak İran'da yaşanan protestolar ve güvenlik güçlerinin gösterilere sert müdahalesi gerekçe gösterilerek konferans organizatörleri tarafından Arakçi ile diğer İranlı yetkililere yönelik davetler geri çekilmişti.

Berlin yönetimi de İran'da düzenlenen gösterilere müdahale sırasında binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dair raporlar bulunduğunu belirterek, yaşanan gelişmeler nedeniyle İranlı yetkililerin konferansa davet edilmesine karşı olduklarını açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

