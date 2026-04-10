İran'dan Saldırı İddialarına Yanıt

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile varılan ateşkesten bu yana hiçbir ülkeye saldırı gerçekleştirilmediklerini duyurdu.

Kuveyt'te dün akşam kritik öneme sahip tesislere insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İran Devrim Muhafızları Ordusundan açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, İran'ın söz konusu saldırıyla ilgisi olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Çeşitli haber ajansları, Basra Körfezi'nin güneyindeki bazı ülkelerdeki tesislere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırıları hakkında haberler yayınladı. İran Silahlı Kuvvetleri, ateşkes boyunca şu ana kadar hiçbir ülkeye atış yapmamıştır. Medyada yer alan bu haberler doğruysa bu, şüphesiz siyonist düşmanın veya ABD'nin işidir. İran Silahlı Kuvvetleri herhangi bir hedefi vurursa bunu resmi bir açıklamayla cesurca duyuracaktır. İran'ın açıklamalarında yer almayan herhangi bir eylemin bizimle hiçbir ilgisi yoktur" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN