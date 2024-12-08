İran'dan Suriye'ye Geniş Kapsamlı Hükümet Çağrısı

Politika

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye'deki son gelişmelere dair yayınlanan açıklamada, "Tüm Suriye halkını temsil edecek geniş kapsamlı bir hükümetin oluşturulması için askeri çatışmaların sona ermesi, terör faaliyetlerinin sonlandırılması ve tüm tarafların katılacağı bir ulusal diyaloğun başlatılması gerekiyor" ifadeleri kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi ve Suriye'deki son gelişmelere dair bildiri yayınladı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiği vurgulanan bildiride, Suriye'nin geleceği konusunda karar alma hakkının Suriye halkında olduğu ve dışarıdan Suriye'ye olumsuz müdahale olmaması gerektiği belirtildi. Bildiride, "Tüm Suriye halkını temsil edecek geniş kapsamlı bir hükümetin oluşturulması için askeri çatışmaların sona ermesi, terör faaliyetlerinin sonlandırılması ve tüm tarafların katılacağı bir ulusal diyaloğun başlatılması gerekiyor" denildi.

İran ve Suriye arasındaki derin ilişkilere işaret edilen bildiride, iki ülke arasında ortak çıkarlar ve uluslararası hukuk çerçevesinde ilişkilerin devam edeceği vurgulanarak, "İran İslam Cumhuriyeti, Suriye'nin Ortadoğu'da sahip olduğu stratejik konumu ve önemi nedeniyle Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacaktır. Bu çerçevede, bölgede etkin olan tüm taraflar ile görüşmelerine devam edecektir. İran, Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek, aktörlerin Suriye sahasındaki politikaları ve uygulamalarına göre politika geliştirecektir" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN