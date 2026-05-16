İran'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Trump'a Sert Tepki

16.05.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Trump'ın Pekin ziyaretini başarısızlıkla değerlendirerek ABD merkezli yeni düzenin sonlandığını söyledi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin temaslarına ilişkin, "ABD Başkanı, Pekin'den güçlü bir konumda değil, İran ile yürüttüğü savaşta yaşadığı başarısızlığın ağır gölgesi altında ayrıldı" dedi.

İran'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in başkenti Pekin'deki temaslarına ilişkin sert açıklamalar geldi. İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızayi, "ABD Başkanı, Pekin'den güçlü bir konumda değil, İran ile yürüttüğü savaşta yaşadığı başarısızlığın ağır gölgesi altında ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Rızayi açıklamasında, Washington yönetiminin diplomatik girişimlerini eleştirerek yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli olmadığını savundu. Rezaei, "ABD'nin kendi oluşturduğu krizi kontrol altına almak için Çin'in etkisine ihtiyaç duyması, yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli olmayan kurallarla şekillendiğini gösteriyor" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 02:34:12. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.