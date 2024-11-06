İran'dan Trump Açıklaması

Politika

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD'de yapılan başkanlık seçiminde Donald Trump'ın zaferini ilan etmesine yönelik, "Trump'ın yeniden seçimleri kazanmasından endişe duymuyoruz. Bizim için ABD'de kimin başkan olacağı fark etmiyor" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Muhacerani, Kamala Harris ve Donald Trump arasında bir farklılık görmediklerini belirterek, "Trump'ın yeniden seçimleri kazanmasından endişe duymuyoruz. Bizim için ABD'de kimin başkan olacağı fark etmiyor, tüm program ve planlarımızı önceden yaptık. Ülkemize yıllardır uygulanan yaptırımlardan sonra İran artık olgunlaştı. Yaptırımlar, İran'ın iç gücünü artırdı ve yeni yaptırımlar ile başa çıkabilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN