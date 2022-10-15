İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "İran renkli devrimler yapılacak ülke değil" - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "İran renkli devrimler yapılacak ülke değil"

15.10.2022 12:17
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "İran renkli devrimler yapılacak ülke değil"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın darbe veya renkli devrimler yapılacak bir ülke olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın darbe veya renkli devrimler yapılacak bir ülke olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan sokak gösterilerine değinen Abdullahiyan, Batılı ülkeleri samimi olmamakla suçladı. Abdullahiyan, "Bazı Batılı liderler Mahsa Amini olayını bahane olarak kullanıyor. Batılı ülkeler ABD ve Kanada'da özellikle polis şiddetiyle ölen kadın ve çocuklar için ne yaptı" dedi. Abdullahiyan, "Batı'da her türlü ayaklanma ile mücadele olumlu karşılanırken, aynı durumun İran'da 'sert bastırma' olarak adlandırılması kabul edilemez. Barışçıl gösteriler ile ayaklanma ve kamu mallarına zarar vermek birbirinden tamamen farklı ve barışçıl gösterilere biz izin veriyor, destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Burası renkli devrimlerin yapılacağı bir ülke değil"

İran İslam Cumhuriyetinin halk desteğine ve uygulanabilir bir demokrasiye sahip olduğunu belirten Abdullahiyan, "Burası darbelerin veya renkli devrimlerin yapılacağı bir ülke değil" dedi.

Rusya'ya İHA satışını yalanladı

Abdullahiyan, İran'ın Ukrayna savaşında Rusya'ya insansız hava aracı sattığı yönündeki iddiaları da yalanlayarak, "Rusya ile savunma alanında iş birliğimiz var. Ancak Ukrayna savaşında izlediğimiz politika savaşın son bulması ve savaşa taraf ülkelere silah satılmaması yönünde" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise İran'ın iç işlerine karışmak gibi bir niyetleri olmadığını ve İran ile iş birliğine önem verdiklerini belirterek nükleer müzakerelerde sağlanan ilerlemeden de mutlu olduklarının altını çizdi. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'İran renkli devrimler yapılacak ülke değil' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "İran renkli devrimler yapılacak ülke değil" - Son Dakika
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