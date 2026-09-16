İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pekin'de Wang Yi ile bölgesel gerilimleri görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pekin'de Wang Yi ile bölgesel gerilimleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pekin\'de Wang Yi ile bölgesel gerilimleri görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pekin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve İslamabad Mutabakatı'na dönüş çağrısı ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pekin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ziyaret ettiği başkent Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Bakanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Çinli bakan, görüşmede Orta Doğu'daki mevcut durumun hala istikrarsız olduğunu ve uluslararası barış ile kalkınmayı ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Wang Yi, Tahran ve Pekin'in kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin'in uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti. Çin Dışişleri Bakanı, Pekin'in meşru hak ve çıkarlarını korumak amacıyla Tahran ile diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Taraflara mümkün olan en kısa sürede İslamabad Mutabakatı'na dönmeleri çağrısı

ABD ile İran arasındaki savaşla ilgili olarak da iki ülke arasındaki gerilimin tarafların ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet etmediğini söyleyen Wang Yi, taraflara mümkün olan en kısa sürede İslamabad Mutabakatı'na dönmeleri çağrısında bulundu. Wang ayrıca Çin'in İran'ın Körfez ülkeleriyle yürüttüğü diyalogda birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine saygı gösterilmesini ve bölgenin ortak çıkarlarının yapıcı şekilde korunmasını destekleyeceğini ifade etti.

"Bölgedeki mevcut güvenlik mimarisi yeniden düzenlenmeye ve güçlendirilmeye ihtiyaç duyuyor"

Çin'in bölgesel gerilimlerin Yemen ve Kızıldeniz'e sıçramasını istemediğini belirten Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, sorunun diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu. Çinli bakan, Orta Doğu'daki mevcut duruma da değinerek, bölgedeki mevcut güvenlik mimarisinin yeniden düzenlenmeye ve güçlendirilmeye ihtiyaç duyduğunu aktardı. Wang, bölge ülkelerinin ortak, kapsamlı, iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir bir güvenlik anlayışını koruma ve Orta Doğu için yeni bir güvenlik mimarisi oluşturma yönündeki etkili çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"Çin, güç kullanımına karşıdır"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'in her zaman olduğu gibi barış ve istikrara katkıda bulunmaya, barış görüşmelerini ve adaleti teşvik etmeye devam edeceğini söyledi. İran'a yönelik Çin politikasının istikrarlı ve değişmez olduğunu vurgulayan Wang Yi, Pekin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ve çok taraflı platformlarda adaleti sürekli olarak desteklediğini belirtti. Wang, Çin'in güç kullanımına karşı olduğunu ve uluslararası ilişkilerin normlarını koruyacağını ifade etti. Wang Yi, açıklamasının sonunda Pekin'in Çin-İran ilişkilerinde yeni ilerlemeler sağlamak amacıyla Tahran ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pekin'de Wang Yi ile bölgesel gerilimleri görüştü - Son Dakika

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