İran Dışişleri Bakanı Hamaney'in Hayatta Olduğunu Açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli NBC News kanalına verdiği röportajda, "Bildiğim kadarıyla İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hala hayatta. Bazı komutanlarımız ölmüş olabilir ancak bütün üst düzey yetkililer hala hayatta. Her şey kontrol altında" dedi. - TAHRAN
