İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD'yi İran'a savaşın vahim sonuçları konusunda uyardı - Son Dakika
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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD'yi İran'a savaşın vahim sonuçları konusunda uyardı

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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD'yi İran'a savaş başlatmanın vahim sonuçları konusunda uyardı. Bekayi, Washington'ın soykırım uygulayan rejimin emellerine ortak olmasının ABD toplumuna ve yönetimine ağır maliyetler yükleyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD yönetimi, bize karşı bir savaş başlatmanın yol açabileceği sonuçların ve vahim etkilerin boyutunu anlamalıdır. Washington, soykırım uygulayan ve savaşları provoke etme politikası izleyen bir rejimin emellerine ortak olmasının kendisi için ne ölçüde sorun oluşturabileceğini anlamalıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD'de yapılan son ara seçimlere değinen Bekayi, "İran açısından, ABD'nin güç yapısı içindeki partiler ve gruplar arasında hiçbir ayrım yoktur. Zira son 60 yılın tarihi deneyimi, her iki siyasi kanadın da sürekli düşmanlığına tanıklık etmektedir. ABD'li yetkililer bu mesajı anlamalıdır: Soykırımcı bir rejimin politikalarına bağlı kalmak ve İran'a karşı askeri saldırganlıkta bulunmak bölgesel güvenliği, küresel ekonomiyi ve uluslararası normları bozmanın ötesinde ABD toplumuna ve ABD'nin yönetimine ağır ve telafisi mümkün olmayan maliyetler yüklemektedir" dedi.

"Basra Körfezi'nde bir anlaşmaya varılması ABD'nin akıllıca bir karar almasına bağlıdır"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik teklifinin "mantıklı, doğrudan ve zamanla sınırlandırılmış bir teklif" olduğunu belirten Bekayi, "Basra Körfezi'nde bir anlaşmaya varılması ve güvenlik alanında bir ilerleme kaydedilmesi ABD'nin akıllıca bir karar almasına ve kendi iç toplumunun duygularını kavramasına bağlıdır. İran'ın planı en mantıklı, uygulanabilir ve yapılandırılmış yol haritası olarak masada durmaya devam ediyor. Bu plan, dünyanın enerji damarlarında güvenliğin yeniden sağlanmasının, saldırgan eylemlerin neden olduğu çıkmazı aşmak için karşı tarafta gerçek bir siyasi irade gerektirdiğini açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Buşehr'de gerçekleştirilen denetim, iş birliğinin sürdüğünün kanıtı"

İsmail Bekayi, İran'ın nükleer taahhütlerini askıya almadığını, ancak ABD ve İsrail'in İran'ın tesislerine yönelik saldırılarının "güvence denetimi düzenlemelerinin normal şekilde uygulanmasını engellediğini" söyledi. İranlı sözcü, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu ve Başkanı, İran'ın tesislerine yönelik saldırılardaki sorumluluğu ve hukuka aykırı eylemleri göz ardı eden tutumlar benimseyerek yasal yükümlülüklerini yerine getirmekte başarısız olmuştur. İran'ın Viyana'daki temsilciliği ile ajans arasındaki profesyonel iletişim devam etmektedir. Buşehr Nükleer Santrali'nde gerçekleştirilen son denetim, düzenlemelere dayalı bu iş birliğinin sürdüğünün kanıtı niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

"ABD, İsrail'in politikalarını takip etmenin ABD toplumuna ağır maliyetler yüklediğini kavramalıdır"

ABD'nin İran'da rejim değişikliği yönündeki fikirlerin peşinden gitmemesi gerektiğine vurgu yapan İsmail Bekayi, "ABD yönetimi, bize karşı bir savaş başlatmanın yol açabileceği sonuçların ve vahim etkilerin boyutunu anlamalıdır. Washington, soykırım uygulayan ve savaşları provoke etme politikası izleyen bir rejimin emellerine ortak olmasının kendisi için ne ölçüde sorun oluşturabileceğini anlamalıdır. ABD'li yetkililer, İsrail'in politikalarını ve İran'a yönelik askeri saldırganlığını takip etmenin ABD toplumuna ve yönetici sınıfına ağır maliyetler yüklediğini kavramalıdır" şeklinde konuştu.

"Tahran, yalnızca İran halkının ulusal çıkarlarını güvence altına alan bir anlaşmayı imzalayacak"

Arabuluculuk görüşmelerine ilişkin konuşan Bekayi, "Tahran, yalnızca İran halkının ulusal çıkarlarını ve yasal haklarını tamamen güvence altına alan bir anlaşmayı imzalayacak ve uygulayacaktır. Bu meşru haklardan herhangi bir sapma, yalnızca ulusal çıkarlara zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda bölgesel güvenliği de zayıflatacaktır. Arabulucu ülkelerin, özellikle Pakistan ve Katar'ın çabalarını ve yapıcı girişimlerini takdir ettiğimizi ifade ederken, İran her iki ülkeyle de sürekli istişare ve iletişimini sürdürmüştür" dedi.

"Son dönemde yaşanan istikrarsızlık, ABD ve Siyonist rejimin saldırgan eylemlerinin doğrudan bir sonucudur"

"Deniz ablukasının kaldırılması, savaşın durdurulması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılması" şartları yerine getirilmeden bir sürecin başlatılmasının mümkün olmadığını belirten Bekayi, "Bütün bu noktalar daha önce ABD'liler tarafından 14 maddelik İslamabad Mutabakatı kapsamında kabul edilmişti. Ancak Washington daha sonra taahhütlerinden geri adım attı" diye konuştu.

Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine yönelik tutumunun açık olduğunu aktaran İsmail Bekayi, "Hürmüz Boğazı her zaman güvenli bir su yolu olmuştur ve son dönemde yaşanan istikrarsızlık, ABD ve Siyonist rejimin müdahaleci ve saldırgan eylemlerinin doğrudan bir sonucudur. Kendi güvenliklerini ve emniyetlerini sağlamak amacıyla, bölgeden geçen tüm deniz araçlarının ve gemilerin İran'ın ilgili makamlarıyla koordinasyon sağlaması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Tahran'ın bazı şartlarını "aşırı ve gülünç" olarak nitelendirmesine de değinen Bekayi, "İran'ın, müzakereler başlamadan önce ABD'nin yasa dışı yaptırımlarının ve deniz ablukasının kaldırılmasını ve savaşın tüm cephelerde sona ermesini talep etmesi mantıksız mı?" diye konuştu.

"İsrail, hayat kurtarıcı malzemelerin Gazze'ye girişini engelliyor"

Gazze Şeridi'nde giderek ağırlaşan insani krize dikkat çeken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Filistinlilerin kış soğuğunda ve asgari yaşam şartlarına erişimden yoksun şekilde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde imzalanan mutabakat kapsamında bölgeye girmesi gereken 600 gıda yardım tırından günlük yalnızca yaklaşık 120 ila 122'sinin bölgeye ulaştığını söyleyen Bekayi, bu miktarın yaklaşık 2 milyon Filistinli mültecinin ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade etti. İranlı sözcü, İsrail'in, üç yıldır sürdürdüğü ve Gazze Şeridi'ni büyük ölçüde yıkıma uğratan savaşın ardından, hayat kurtarıcı malzemelerin bölgeye girişini ciddi şekilde engellemeye devam ettiği belirtildi.

"Husilere verilen destek bölgesel istikrarı koruma taahhüdüne dayanıyor"

Husiler ile Yemen hükümetine bağlı güçler arasında yaşanan çatışmalara ilişkin soruya cevap veren İranlı sözcü, Tahran'ın Husilere verdiği desteğin "gerçek bir endişeye, akılcı bir bakış açısına ve bölgesel istikrarı koruma taahhüdüne dayandığını" söyledi. Yemen'deki krizin yalnızca "bölge içi diyalog ve tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı bir yol haritasının uygulanmasıyla" çözülebileceğini belirten İsmail Bekayi, "Bu, altyapıya ve yerleşim bölgelerine yönelik saldırıların derhal durdurulmasını, haksız ablukanın sona erdirilmesini ve Yemen halkının kendi geleceğini belirleme hakkına saygı gösterilmesini gerektirmektedir" dedi.

Kaynak: İHA
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